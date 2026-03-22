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Kal ka Kumbh Rashifal 23 March 2026:  किसको मिलेगा धन लाभ, लव, हेल्थ और एजुकेशन की क्या रहेगी स्थिति? जानें कुंभ राशिवालों का हाल

Kal ka Kumbh Rashifal 23 March 2026 | Kumbh Rashifal Tomorrow | Aquarius Horoscope Tomorrow : सोमवार (23 मार्च, 2026) का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए प्यार के लिहाज से अनुकूल है. कुंभ (Aquarius) राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन? जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी पैसे की स्थिति? कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों मिलेगा प्रमोशन या व्यापार में होगा फायदा? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी. 


By: JP Yadav | Last Updated: March 22, 2026 6:51:21 PM IST

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सामान्य

कुंभ राशि के जातकों के लिए सोमवार (23 मार्च 2026) दिन खुशनुमा और आरामदायक रहेगा. सोमवार को सुख-सुविधाएं मायने रखेंगी. आपको पैसों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है जिसकी शायद किसी ऐसे स्रोत से जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी. अगर आप घर, ज़मीन या कहीं और जाने की योजना बना रहे हैं, तो अपने ज़रूरी दस्तावेज़ तैयार रखें और सही सवाल पूछें. छात्रों को अपना ध्यान भटकने से बचाना चाहिए.

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प्यार

सोमवार को आपका जीवनसाथी या पार्टनर आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा. खासकर पारिवारिक फैसलों में आपका साथ देगा. यात्रा योजनाओं या बुजुर्गों की देखभाल जैसे व्यावहारिक मामलों में. यदि आप शादीशुदा हैं तो आप किसी अनौपचारिक बातचीत का आनंद ले सकते हैं. घर पर अपनी बातचीत का लहजा सौम्य रखें. एक छोटी सी तारीफ भी बहुत मायने रखती है.

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रिश्ते

परिवार में शांति रहेगी. सोमवार को आपको कोई ऐसा टकराएगा, जो आपकी जिंदगी बदल लेगा. भले ही आपका कोी खून का रिश्ता नहीं हो, लेकिन इससे आप लंबे समय तक जुड़े तो कई तरह के फायदे होंगे.

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शिक्षा

अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो रिवीजन के दौरान अपना फ़ोन दूर रखें। बीच-बीच में ब्रेक लेकर थोड़े-थोड़े समय के लिए पढ़ाई करना. लंबे समय तक ध्यान भटकाने से बेहतर है.

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करियर

बुनियादी बातों पर ध्यान देने से काम आसान लगता है. पेंडिंग ईमेल पूरे करें. समयसीमा की पुष्टि करें और मीटिंग से बिना स्पष्ट कार्ययोजना बताए न निकलें. सोमवार को टीमवर्क बेहतर होता है और वरिष्ठ अधिकारी पहले से ज़्यादा सहयोग कर सकते हैं.

Money and Finance - Photo Gallery
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पैसा और वित्त

आज का दिन आर्थिक रूप से अनुकूल रहेगा, जिसमें पुराने रिफंड, विलंबित भुगतान या छोटे बोनस जैसे अप्रत्यक्ष स्रोतों से लाभ होने की संभावना है. संपत्ति संबंधी सौदे आपके पक्ष में जा सकते हैं, लेकिन कोई भी राशि देने से पहले हर बात ध्यान से पढ़ें. जल्दबाजी में ऑनलाइन खरीदारी से बचें. घर की ज़रूरतों और मरम्मत के लिए कुछ पैसे बचाकर रखें..

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स्वास्थ्य

घर की शांत दिनचर्या से आपको बेहतर नींद आएगी. आपका मूड आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, लेकिन मानसिक आराम पर ध्यान देना ज़रूरी है. स्क्रीन पर ज़्यादा समय बिताने से दिमाग सुस्त हो सकता है, खासकर छात्रों को। दोपहर के भोजन के बाद या शाम को थोड़ी देर टहलने की कोशिश करें और यात्रा और ऑफिस के समय पर्याप्त पानी पिएं. समय पर खाना खाएं.

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डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. https://www.inkhabar.com/ इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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Kumbh Rashifal 23 March 2026
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