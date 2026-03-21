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Kal ka Kumbh Rashifal 22 March 2026:  लव कपल पर चलेगा रोमांस का जादू, किसको मिलेगा धन लाभ; जानें कुंभ जातकों का हाल

Kal ka Kumbh Rashifal 22 March 2026 | Kumbh Rashifal Tomorrow | Aquarius Horoscope Tomorrow :  रविवार (22 मार्च, 2026) का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए प्यार के लिहाज से अनुकूल रहेगा. रविवार को रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, हल्की तबीयत खराब रह सकती है. वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां दूर हो सकती हैं.  कुंभ राशि के जातक रविवार (22 मार्च, 2026) को पूरा दिन बिजी रहेंगे. कुंभ (Aquarius) राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन? जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी पैसे की स्थिति? कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों मिलेगा प्रमोशन या व्यापार में होगा फायदा? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी. 


By: JP Yadav | Published: March 21, 2026 7:12:05 PM IST

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करियर

दफ्तर में आप रविवार को मास्टर कम्युनिकेटर रहेंगे. आपकी कम्युनिकेश की कला आपके पक्ष में रहेगी.  टीम मीटिंग का नेतृत्व करें या छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन करें. आपको सफलता मिलेगी और उत्साहजनक परिणाम मिलेंगे.

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शिक्षा

मेष राशि वाले प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी. छात्रों का ध्यान पूरी तरह से पढ़ाई में लगेगा. रविवार को छुट्टी का दिन होने से शाम को दोस्तों के साथ घूमने-फिरने का प्रोग्राम बन सकता है.

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आर्थिक

आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य है. अपनी विशेष स्किल्स के आधार पर आय के नए सोर्स खोजने के लिए यह एक अच्छा दिन है.

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परिवार

मेष राशि वाले जातक कुछ समय से चली आ रही परेशानी से राहत पाएंगे. परिवार के लोगों के साथ दिन गुजारेंगे. शाम को फिल्म देखने का प्रोग्राम बन सकता है.

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व्यापार-कारोबार

व्यापारियों के लिए रविवार का दिन अच्छा रहेगा. बिजनेस में विस्तार के अवसर मिलेंगे. नए क्लाइंट्स से जुड़ने का मौका मिलेगा. ऑनलाइन या टेक्नोलॉजी से जुड़े कार्यों में लाभ होगा.

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पैसा-वित्त

मेष राशि वाले रविवार को व्यवसायिक मामलों में लापरवाही बरतेंगे तो नुकसानदेय साबित होगा. जॉब और कारोबार में अच्छी स्थिति रहेगी.

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स्वास्थ्य

मेष राशि वाले रविवार को मौसमी रोगों से पीड़ित हो सकते हैं. मौसम उतार-चढ़ाव का असर लव पार्टनर के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है.

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प्यार

सिंगल राशि के जातकों के लिए शादी के रिश्ते आएंगे. ज्यादार लव पार्टनर रविवार को साथी के साथ समय गुजारेंगे. किसी बात को लेकर पार्टनर नाराज हो सकता है, लेकिन आप आसानी से उसे मना लेंगे.

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डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. https://www.inkhabar.com/ इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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Kumbh Rashifal 22 March 2026
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