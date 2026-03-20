Kal ka Kumbh Rashifal 21 March 2026: जॉब में मिलेगा प्रमोशन या नहीं बढ़ेगी सैलरी, लव लाइफ कैसी रहेगी, जानें कुंभ राशि के जातकों का हाल

प्यार

शनिवार को आपके रिश्ते में गर्माहट और स्थिरता नज़र आएगी. अगर आप शादीशुदा हैं तो घर के काम बांटने या साथ में डिनर प्लान करने जैसे छोटे-छोटे इशारे आपके रिश्ते को सुचारू बनाए रखेंगे. अगर आप डेटिंग कर रहे हैं तो आपका मन हल्का महसूस करेगा. आप सादे पलों का आनंद लेंगे. यहां तक कि काम के बाद लंबी बातचीत का भी. आपके फैसलों से माता-पिता भी आश्वस्त महसूस कर सकते हैं। पैसों की चिंताओं को रोमांटिक बातचीत में न लाएं. इससे आपका लव पार्टनर नाराज हो सकता है.