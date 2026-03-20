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Kal ka Kumbh Rashifal 21 March 2026: जॉब में मिलेगा प्रमोशन या नहीं बढ़ेगी सैलरी, लव लाइफ कैसी रहेगी, जानें कुंभ राशि के जातकों का हाल

Kal ka Kumbh Rashifal 21 March 2026 | Kumbh Rashifal Tomorrow | Aquarius Horoscope Tomorrow: कुंभ राशि के जातक शनिवार (21 मार्च, 2026) को पूरा दिन बिजी रहेंगे. कुंभ (Aquarius) राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन? जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी पैसे की स्थिति? कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों मिलेगा प्रमोशन या व्यापार में होगा फायदा? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.


By: JP Yadav | Published: March 20, 2026 5:28:52 PM IST

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सामान्य

कुंभ राशि के जातकों के लिए शनिवार (21 मार्च 2026) का दिन मिलाजुला रहेगा. पूरा दिन व्यस्त रहेंगे. ज्यादा काम के चलते पलभर फुर्सत नहीं मिलेगी. याद रखें कि अगर आप धैर्य बनाए रखेंगे तो इसका फल जरूर मिलेगा. घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको शायद सामान्य से थोड़ा अधिक प्रयास करना पड़े. हिम्मत बनाए रखें और काम में कोई कोताही ना बरतें.

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परिवार

छोटे भाई-बहन या चचेरे भाई-बहन आपका साथ देंगे, इसलिए बिना अहंकार के उनकी मदद लें. परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा और कोई अच्छी खबर आपकी शाम को खुशनुमा बना सकती है.

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प्यार

शनिवार को आपके रिश्ते में गर्माहट और स्थिरता नज़र आएगी. अगर आप शादीशुदा हैं तो घर के काम बांटने या साथ में डिनर प्लान करने जैसे छोटे-छोटे इशारे आपके रिश्ते को सुचारू बनाए रखेंगे. अगर आप डेटिंग कर रहे हैं तो आपका मन हल्का महसूस करेगा. आप सादे पलों का आनंद लेंगे. यहां तक कि काम के बाद लंबी बातचीत का भी. आपके फैसलों से माता-पिता भी आश्वस्त महसूस कर सकते हैं। पैसों की चिंताओं को रोमांटिक बातचीत में न लाएं. इससे आपका लव पार्टनर नाराज हो सकता है.

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शिक्षा

कुंभ राशि वालों के लिए मुख्य लक्ष्य है कड़ी मेहनत. व्यस्त कार्यक्रम, अतिरिक्त फॉलो-अप और ऐसा काम करना होगा, जिसमें तेज़ी के बजाय धैर्य की आवश्यकता होगी. आपके प्रयासों पर सभी का ध्यान जाएगा, खासकर यदि आप प्रगति का रिकॉर्ड रखते हैं और समय पर जवाब देते हैं.

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छात्र

यदि आप रोज़ाना यात्रा करते हैं, तो तनाव से बचने के लिए घर से जल्दी निकलें और समय से पहले निर्धारित जगह पर पहुंचे. छात्रों के लिए सख्त समय सारिणी और कम अवकाश बेहतर होते हैं. शनिवार का अंतिम समय में किए जाने वाले समाधानों पर निर्भर न रहें.

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करियर

कुंभ राशि के जातकों के लिए जॉब की समस्या हल होने वाली है. आपको यह तय करना है कि आपको नौकरी कौन सी करनी है. वैसे इस राशि के जातक अपना काम करे तो उन्हें सफलता मिलनी तय है. अगर बिजनेस करना है तो आपको इसके लिए पहले से योजना बनानी होगी. आधे-अधूरे मन से आपको दिक्कत आएगी. ऐसे में सफलता का प्रतिशत बहुत कम हो जाएगा.

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पैसा और वित्त

शनिवार को इस राशि के जातक ध्यान रखें कि किसी नए उद्यम, ऐप, योजना या अपरिचित साझेदारी में पैसा लगाने का समय नहीं है. चाहे वह कितना भी आकर्षक क्यों न लगे. नियमित खर्चों और स्पष्ट प्राथमिकताओं पर ध्यान दें. जैसे बिल, किराने का सामान और पहले से तय खरीदारी. अगर ऑनलाइन बिक्री से आप आकर्षित हो रहे हैं, तो रुकें, इसमें नुकसान का खतरा है. भाई-बहन की बचत या बजट बनाने संबंधी सलाह वाकई उपयोगी हो सकती है.

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स्वास्थ्य

नियमित गति बनाए रखने से ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन अधिक मेहनत करने से शरीर में अकड़न और चिड़चिड़ापन हो सकता है. डेस्क पर और फोन का इस्तेमाल करते समय अपनी मुद्रा का ध्यान रखें. पर्याप्त पानी पिएं और काम खत्म करने के चक्कर में खाना न छोड़ें. शाम को थोड़ी देर टहलने या हल्का व्यायाम करने से आपको अच्छी नींद आएगी. अगर आप लंबे समय से चेक-अप नहीं करवा रहे हैं, तो आराम से करवा लें.

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डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. https://www.inkhabar.com/ इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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Kumbh Rashifal 21 March 2026
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