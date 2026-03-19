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Kal ka Kumbh Rashifal 20 March 2026: कैसी रहेगी सेहत और क्या मिलेगा अचानक लाभ, लव लाइफ कैसी रहेगी, जानें कुंभ राशि का हाल

Kal ka Kumbh Rashifal 20 March 2026 | Kumbh Rashifal Tomorrow | Aquarius Horoscope Tomorrow: कुंभ राशि के जातक शुक्रवार (20 मार्च, 2026) को पूरा दिन कार्य में व्यस्त रहेंगे. कुंभ (Aquarius) राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन?  जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी पैसे की स्थिति? कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों मिलेगा प्रमोशन या व्यापार में होगा फायदा? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.

 


By: JP Yadav | Published: March 19, 2026 5:35:08 PM IST

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सामान्य

कुंभ राशि वालों सुबह की शुरुआत सुस्ती और बेचैनी से हो सकती है. ऐसा लगेगा जैसे घर से निकलने के बाद भी आपका मन सुस्त ही है. इससे ज्यादा लड़ने की कोशिश न करें. दोपहर तक आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. खासकर तब जब आप कोई ऐसा साहसिक फैसला लेंगे जिसे आप टाल रहे थे. यह निर्णय आपके काम को गति देगा और आपको बेहतर और सुव्यवस्थित बनाएगा.

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परिवार

अपने दिन को व्यावहारिक रखें और लंबित कार्यों को पूरा करें. अपने कार्यक्रम के किसी अव्यवस्थित हिस्से को व्यवस्थित करें और जरूरत से ज्यादा वादे न करें. पारिवारिक संबंध स्थिर रहेंगे और छात्रों को चीजें आसानी से समझ में आएंगी.

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स्वास्थ्य

शुक्रवार को सुबह आपको स्वास्थ्य संबंधी हल्की दिक्कत हो सकती है. ऊर्जा की कमी और हल्की बेचैनी हो सकती है, लेकिन घबराएं नहीं. ध्यान रखें कि सुबह के समय शरीर भारी महसूस हो सकता है. आपको चाहिए कि नाश्ता संतुलित रखें. इस दौरान आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. इसके बाद दोपहर के भोजन के बाद थोड़ी देर टहलें. अगर चाय या कॉफी से घबराहट होती है तो इसे सीमित मात्रा में पिएं. दरअसल, चाय-कॉफी से नींद में खलल पड़ता है. नियमित नींद लेने से फायदा होता है, इसलिए सुबह जल्दी इंटरनेट ब्राउज़ करना बंद करें. सोने से पहले पांच मिनट तक स्ट्रेचिंग करें. इससे नींद आने में मदद मिलेगी.

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पैसा और वित्त

पैसा बचाने की आदत डालें. इसके लिए केवल जरूरी चीजों जैसे आने-जाने का खर्च, किराने का सामान या जरूरी बिल पर ही खर्च करें. मेहनत रंग लाती है, लेकिन धीरे-धीरे और लगातार. ऐसे में जल्दबाजी या शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए. यह भी ध्यान देना जरूरी है कि पैसा किस्मत से नहीं आता बल्कि यह मेहनत से आता है. बेवजह ऑनलाइन शॉपिंग से बचें, खासकर देर शाम जब आप बेचैन महसूस कर रहे हों. शुक्रवार को अगर आप किसी भुगतान या प्रोत्साहन राशि का इंतजार कर रहे हैं तो अपने कागजी काम और फॉलो-अप को पूरी तरह से संभाल कर रखें.

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करियर

कोई साहसिक निर्णय लेना, जैसे प्रेजेंटेशन देने के लिए आगे आना या बॉस के साथ किसी लंबित मुद्दे को सुलझाना, ऐसे काम करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है. शुक्रवार को काम की शुरुआत धीमी होगी, इसलिए पहले घंटे में आसान काम निपटाएं. टाइम मैनेजमेंट करें. इसके बाद आपकी कार्यक्षमता में सुधार होता है.

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शिक्षा

छात्र कम से कम प्रयास से अच्छा प्रदर्शन करते हैं, खासकर रिवीजन और अभ्यास प्रश्नों में तो उन्हें सफलता मिलती है.

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प्रेम और रिश्ते

आज आपके और आपके जीवनसाथी के बीच संबंध स्थिर रहेंगे, और यही आपको राहत का एहसास कराएगा। बातचीत को सरल रखें, खासकर घर के कामों, यात्रा योजनाओं या पारिवारिक जिम्मेदारियों के बारे में. अगर आप अविवाहित हैं, तो एक शांत बातचीत दिलचस्प हो सकती है, लेकिन ज़बरदस्ती बातचीत को गंभीर न बनाएं। रात के खाने से पहले हालचाल पूछने जैसा एक छोटा सा इशारा भी बहुत मायने रखता है.

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डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. https://www.inkhabar.com/ इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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Kumbh Rashifal 20 March 2026
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