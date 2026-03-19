Kal ka Kumbh Rashifal 20 March 2026: कैसी रहेगी सेहत और क्या मिलेगा अचानक लाभ, लव लाइफ कैसी रहेगी, जानें कुंभ राशि का हाल

स्वास्थ्य

शुक्रवार को सुबह आपको स्वास्थ्य संबंधी हल्की दिक्कत हो सकती है. ऊर्जा की कमी और हल्की बेचैनी हो सकती है, लेकिन घबराएं नहीं. ध्यान रखें कि सुबह के समय शरीर भारी महसूस हो सकता है. आपको चाहिए कि नाश्ता संतुलित रखें. इस दौरान आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. इसके बाद दोपहर के भोजन के बाद थोड़ी देर टहलें. अगर चाय या कॉफी से घबराहट होती है तो इसे सीमित मात्रा में पिएं. दरअसल, चाय-कॉफी से नींद में खलल पड़ता है. नियमित नींद लेने से फायदा होता है, इसलिए सुबह जल्दी इंटरनेट ब्राउज़ करना बंद करें. सोने से पहले पांच मिनट तक स्ट्रेचिंग करें. इससे नींद आने में मदद मिलेगी.