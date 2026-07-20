Aaj Ka Kumbh Rashifal 20 July 2026: धन, करियर और रिश्तों के मामलों में सोच-समझकर उठाएं कदम, जानें आज का कुंभ राशिफल

शनि कृपा के लिए करें ये उपाय

आज सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति के लिए कुछ विशेष उपाय लाभकारी रहेंगे. आवारा कुत्तों को दूध या रोटी खिलाएं और जरूरतमंद लोगों की सहायता करें. शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखा दीपक जलाना शुभ माना जाता है. किसी गरीब मजदूर को काले रंग का छाता या जूते दान करें. शाम के समय श्रद्धा के साथ "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप करने से शनि देव की कृपा प्राप्त हो सकती है और जीवन की बाधाएं कम हो सकती हैं.