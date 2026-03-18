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Kal ka Kumbh Rashifal 19 March 2026: कैसी रहेगी लव लाइफ, क्या बिजनेस पार्टनर से होगी अनबन; जानें कुंभ राशि के लोगों का हाल

Kal ka Kumbh Rashifal 19 March 2026:  कुंभ राशि के जातक गुरुवार (19 मार्च, 2026) को पूरा दिन ऑफिस में रहेगा. इस दौरान आपकी काम करने की स्पीड कुछ समय के लिए कम हो सकती है या काम में पूरा ध्यान ना लगे. कुंभ (Aquarius) राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन?  जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी पैसे की स्थिति? कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों मिलेगा प्रमोशन या व्यापार में होगा फायदा? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.

 


By: JP Yadav | Published: March 18, 2026 4:52:24 PM IST

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धन-संपत्ति

इस राशि के जातकों की गुरुवार को व्यवसायिक गतिविधयों में सक्रियता गति बढ़ेगी. सही जगह निवेश करेंगे तो आपको इसका फायदा भी मिलेगा.

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स्वास्थ्य

गुरुवार को आप शारीरिक रूप से थकान महसूस करेंगे. अगर आप तरोताजा होना चाहते हैं तो पेय पदार्थों का सेवन करें. कोशिश करें कि घर पर बना पेय पदार्थ ही इस्तेमाल करें.

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जॉब करियर

दफ्तर में आपके पक्ष में माहौल रहेगा. नौकरी में माहौल और काम का तरीका बदलने से नई ऊर्जा बनेगी. यह बदलाव सकारात्मक होगा.

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प्यार

शहर बदलने से प्यार में दूरी या कहे प्यार बदल जाएगा. ज्यादातर जातक अपने लव पार्टनर से मुलाकात करेंगे और खुश रहेंगे.

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परिवार

शादीशुदा हैं तो परिवार की वजह से मतभेद बढ़ेगा. पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है.

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मुश्किल

किसी खास व्यक्ति की मदद करने के चक्कर में आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं. ऐसे में खुद सावधान रखकर ही दूसरों की मदद करें.

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लकी नंबर

गुरुवार को कुंभ राशिफल का शुभ अंक 2 है.

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डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. https://www.inkhabar.com/ इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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Kumbh Rashifal 19 March 2026
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