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Aaj ka Kumbh Rashifal 17 July 2026: आज लक्ष्मी खुद देगी दस्तक! बदल जाएगी कुंभ राशिफल वालों की किस्मत; बस इन बातों का रखें ध्यान

Aaj ka Kumbh Rashifal 17 July 2026: आज का दिन आर्थिक रूप से थोड़ा अशुभ हो सकता है क्योंकि आपको किसी संदिग्ध लेनदार से कर्ज़ लेना पड़ सकता है, या बैंक या किसी दोस्त से लिया गया कर्ज़ आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है. जिस व्यक्ति या संस्था ने कर्ज़ दिया है, वे उसे वापस लेने के लिए तैयार हैं और आपको इसे जल्द से जल्द चुकाना होगा. बेहतर होगा कि आज आप इस स्थिति का हिम्मत से सामना करें और अपनी ज़िम्मेदारियों से भागने की कोशिश न करें. आप काम में तेज़ी लाएंगे. आपको पेशेवरों से सहयोग मिलेगा. काम का विस्तार होगा. व्यापार में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. बड़े लक्ष्य हासिल करेंगे. सक्रियता और निरंतरता के साथ आगे बढ़ेंगे. कार्यक्षमता बढ़ेगी. सोच बड़ी होगी. सभी का सहयोग मिलेगा. महत्वपूर्ण मामले सुलझेंगे. आप विभिन्न गतिविधियों में रुचि लेंगे. रिश्ते बेहतर होंगे. आप काम को समय देंगे. फोकस बढ़ेगा. कार्यक्षमता बढ़ेगी. आप बैठकों में प्रभावी रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.


By: Heena Khan | Published: July 17, 2026 7:57:06 AM IST

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सकारात्मक

आज आपको अपनी किसी भी नकारात्मक आदत को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए. इससे आपको अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी और परिवार के सदस्यों का भी पूरा सहयोग मिलेगा. इस समय धन लाभ के बेहतरीन योग बन रहे हैं. पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी वित्तीय नीतियों पर काम करें.

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व्यापार

व्यापार में थोड़ी सुस्ती रहेगी. अपना समय प्रभावशाली और अनुभवी लोगों के साथ संबंध मज़बूत करने में लगाएं. ये संबंध आपकी प्रगति में फायदेमंद साबित होंगे और आपको नई जानकारी भी मिलेगी. आपको ऑफिस में कोई महत्वपूर्ण अधिकार मिल सकता है.

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प्रेम

पति-पत्नी के बीच खट्टी-मीठी नोक-झोंक होगी. घर में भी खुशनुमा माहौल रहेगा.

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स्वास्थ्य

घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है. मधुमेह (डायबिटीज) से पीड़ित लोगों को भी अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए.

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डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें.Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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