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Aaj Ka Rashifal 17 July 2026: इन राशियों को मिलेगी सफलता, इन लोगों को रखना होगा धैर्य

Aaj Ka Rashifal 17 July 2026: राशिफल ग्रहों और तारों की चाल से तय होता है. आज का दिन कुछ राशियों के लिए शुभ और कुछ के लिए सामान्य रहेगा. ज्योतिषी चिराग दारूवाला से आज का राशिफल जानें. मेष राशि वालों को पैसों के मामलों में जल्दबाजी से बचना चाहिए. वृषभ राशि वालों के लिए मानसिक तनाव से बचने के लिए कुछ समय ध्यान करना फायदेमंद रहेगा. मिथुन राशि वालों को काम की जगह पर नए मौके मिल सकते हैं.


By: Heena Khan | Published: July 17, 2026 7:12:25 AM IST

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आज का मेष राशिफल - Photo Gallery
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आज का मेष राशिफल

आप नए और अनोखे विचारों से प्रेरित होंगे, जिससे आपके करियर में नई संभावनाएं खुल सकती हैं. निजी रिश्तों में, आपके करीबी लोग आज आपकी भावनाओं का सम्मान करेंगे. परिवार के साथ समय बिताने से आपको खुशी और संतुष्टि मिलेगी. किसी दोस्त से बातचीत आपको सकारात्मकता से भर सकती है. हालांकि, थोड़ा सावधान रहना जरूरी है.

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आज का वृष राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृषभ राशिफल

परिवार और दोस्तों के साथ बातचीत में आपकी स्थिति मजबूत रहेगी, जिससे रिश्ते और गहरे होंगे. प्रोफेशनल लाइफ में अपने कामों पर ध्यान दें. अगर आपको कोई नया प्रोजेक्ट या मौका मिलता है, तो अपने विचार साझा करें. अपने सामने आने वाले मौकों को न चूकें, क्योंकि वे आपकी तरक्की के लिए महत्वपूर्ण होंगे.

आज का मिथुन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मिथुन राशिफल

आज की ऊर्जा आपको नए विचारों और प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए प्रेरित करेगी. हालांकि, धैर्य बनाए रखें. कभी-कभी आप बहुत उत्साहित हो सकते हैं, लेकिन छोटी-मोटी चुनौतियों का सामना करना जरूरी है. अपने विचार साझा करते समय दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखें. अपनी मानसिक शांति बनाए रखें और सुनिश्चित करें कि आपके फैसले सोच-समझकर और संतुलित हों.

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आज का कर्क राशिफल - Photo Gallery
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आज का कर्क राशिफल

आप अपने करीबियों के साथ समय बिताने का आनंद लेंगे. काम की जगह पर भी सहयोग की भावना रहेगी, जिससे आपके प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ेंगे. आपकी सेहत से जुड़ी चिंताएं दूर हो जाएंगी और आप नई ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे.

आज का सिंह राशिफल - Photo Gallery
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आज का सिंह राशिफल

आज आपको अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का मौका मिलेगा, जिससे काम की जगह पर सहयोग और तालमेल बढ़ेगा. आज आपको निजी रिश्तों में भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. प्यार और दोस्ती की भावना बढ़ेगी और परिवार के साथ समय बिताने से मन को खुशी मिलेगी. अगर आप किसी नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, तो आज का दिन इसके लिए अच्छा है.

आज का कन्या राशिफल - Photo Gallery
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आज का कन्या राशिफल

अपनी सेहत का ध्यान रखें और संतुलित आहार लेने की कोशिश करें. आज आपके परिवार के रिश्ते और दोस्ती भी आपकी खुशी का कारण बनेंगे. अपनों के साथ समय बिताने से आपको मानसिक शांति मिलेगी. बिज़नेस के मामलों में सोच-समझकर फैसला लेना ज़रूरी है, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले बाद में परेशानी पैदा कर सकते हैं.

आज का तुला राशिफल - Photo Gallery
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आज का तुला राशिफल

काम के मामले में आपके विचारों और क्रिएटिविटी की तारीफ़ होगी. अगर आप किसी ज़रूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो उस पर अपनी मेहनत जारी रखें; सफलता आपके करीब है.

आज का वृश्चिक राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृश्चिक राशिफल

काम में आपकी मेहनत का फल मिलने की संभावना है. सहकर्मियों के साथ रिश्ते मज़बूत होंगे और टीमवर्क आपको और सफल बना सकता है. पर्सनल लाइफ में भी सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं. आपको दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे आपका मन हल्का और खुश रहेगा.

आज का धनु राशिफल - Photo Gallery
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आज का धनु राशिफल

आज आपके रिश्तों में भी मिठास आएगी. अगर आप किसी विवाद या मतभेद को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज का दिन इसके लिए सही है. खुलकर अपनी बात कहें और दूसरों की भी सुनें. इस बातचीत से आपके रिश्ते मज़बूत होंगे. सेहत के मामले में ध्यान देना ज़रूरी है. कुछ समय ध्यान और योग में बिताएं, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी.

आज का मकर राशिफल - Photo Gallery
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आज का मकर राशिफल

आज पर्सनल रिश्तों में थोड़ी तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है. अपनों से बातचीत करते समय सावधान रहें और अपने शब्दों पर ध्यान दें. सही बातचीत से कई गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. सेहत के मामले में अपना ख्याल रखना ज़रूरी है.

आज का कुंभ राशिफल - Photo Gallery
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आज का कुंभ राशिफल

इस समय आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाएंगे, जिससे आपकी तरक्की का रास्ता खुलेगा. परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत अच्छी रहेगी, लेकिन ध्यान रखें कि कभी-कभी आपको समझौता भी करना पड़ सकता है. सेहत के मामले में सतर्क रहें. व्यायाम और संतुलित आहार आपकी सेहत को बेहतर रखेंगे. आराम के लिए समय निकालना न भूलें, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी.

आज का मीन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मीन राशिफल

आज आपको अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का मौका मिलेगा, जिससे आपसी समझ बढ़ेगी. काम पर सहकर्मियों के साथ सहयोग और अच्छे संबंध बनाए रखें. कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ पर चर्चा करने के लिए यह बहुत अच्छा समय है. हालाँकि, ध्यान रखें कि दूसरों की राय भी मायने रखती है. सेहत के मामले में लापरवाही न बरतें; नियमित व्यायाम करें और संतुलित आहार लें.

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डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें.Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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