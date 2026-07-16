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Aaj ka Kumbh Rashifal 16 July 2026: शाम के बाद चमकेगी किस्मत! जानें कुंभ राशि वालों के लिए आज का पूरा हाल

Aaj ka Kumbh Rashifal 16 July 2026: कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में मुनाफ़े के बजाय नुकसान वाला हो सकता है. आपको आज कुछ बड़े फ़ैसले लेने पड़ सकते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर से आपको मनचाही सफलता नहीं मिलेगी. लेकिन याद रखें कि शाम तक आपकी मेहनत और कोशिशों का अच्छा नतीजा मिलेगा. बड़े निवेश के लिए शाम का समय आपके लिए सबसे अच्छा हो सकता है. कोई भी बड़ा काम करने से पहले घर के बड़ों का आशीर्वाद लेना न भूलें. खर्च बढ़ने से आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है. जल्दबाज़ी में फ़ैसले लेने से बचें और आर्थिक मामलों में समझदारी और धैर्य बनाए रखें. कोशिशों, करियर और बिज़नेस में औसत प्रदर्शन के साथ सुधार होगा.


By: Heena Khan | Published: July 16, 2026 8:12:37 AM IST

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पॉज़िटिव

दिन का ज़्यादातर समय दूसरों की मदद और सहयोग करने में बीतेगा. ऐसा करने से आपको आध्यात्मिक और मानसिक शांति मिलेगी. अगर आप लोन लेने की कोशिश कर रहे थे, तो आज आपकी यह समस्या भी हल हो सकती है.

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बिजनेस

कमीशन से जुड़े कामों में सावधानी बरतें. इस समय रियल एस्टेट से जुड़े बिज़नेस में कोई बड़ी डील होने की संभावना है. कुछ लोग आपके अच्छे स्वभाव का फ़ायदा उठाने की कोशिश भी कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहें. ऑफ़िस में किसी सहकर्मी के साथ मतभेद सुलझ जाएंगे.

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प्यार

परिवार के सदस्यों के बीच अच्छा तालमेल और सामंजस्य रहेगा. घर से बाहर किसी तरह के प्रेम संबंध न बनने दें.

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सेहत

लापरवाही के कारण शारीरिक परेशानियां बढ़ सकती हैं. आपको घबराहट और बेचैनी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

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डिस्क्लेमर - Photo Gallery
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डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें.Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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