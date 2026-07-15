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Aaj ka Kumbh Rashifal 15 July 2026: आज होगी छप्पड़ फाड़ कमाई! लेकिन सेहत को लेकर बरतनी होगी सावधानी

Aaj ka Kumbh Rashifal 15 July 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन बेहद खास हो सकता है. सिर्फ इतना ही नहीं, आज के दिन उन्हें कुछ खास भी मिल सकता है. पुरानी दबी हुई समस्याएं सामने आ सकती हैं और मानसिक तनाव पैदा कर सकती हैं. आज आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे और अच्छे मूड के साथ घर से निकलेंगे, लेकिन किसी कीमती चीज़ के चोरी हो जाने से आपका मूड खराब हो सकता है. दिन के बाद के हिस्से में कोई अप्रत्याशित अच्छी खबर पूरे परिवार के लिए खुशी और उत्साह लाएगी. काम का दबाव बढ़ने से मानसिक उथल-पुथल और बेचैनी हो सकती है. दिन के बाद के हिस्से में आराम करें. काम में हो रहे बदलावों से आपको फायदा होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि आज आपके पास काफी खाली समय होगा, लेकिन आप उसका इस्तेमाल अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर पाएंगे. आज लोगों के दखल से जीवनसाथी के साथ आपके रिश्ते पर बुरा असर पड़ सकता है.


By: Heena Khan | Published: July 15, 2026 6:51:25 AM IST

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स्वास्थ्य

राशि चक्र की 11वीं राशि होने के कारण, इनके टखने या अंगों पर असर पड़ सकता है. इन्हें अपनी वैरिकोज वेन्स (नसों की सूजन) का ध्यान रखना चाहिए. दिल से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं और गठिया या ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है. पैरों में सूजन आ सकती है. शुक्र के अशुभ प्रभाव से त्वचा रोग, एक्जिमा आदि हो सकते हैं. आंखों की समस्याएं हो सकती हैं. चंद्रमा के प्रभाव से ड्रॉपसी (शरीर में पानी भरना) की समस्या हो सकती है.

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आर्थिक स्थिति

ये मशीनरी, आविष्कार और खोजों के माध्यम से पैसा कमाते हैं. ये तुरंत पैसा कमाने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि लंबे समय तक उस काम में लगे रहते हैं. ये बहुत धैर्यपूर्वक काम करते हैं और कुछ प्रगति होने के बाद उस विशेष कार्य पर काम करना बंद कर देते हैं. इस तरह वे पैसा कमाते हैं. वे कभी सम्मान की तलाश नहीं करते, लेकिन सम्मान उन्हें अपने आप मिल जाता है. वे न तो आर्थिक रूप से उदार होते हैं और न ही फिजूलखर्च करने वाले. उनमें प्रतिभा और महत्वाकांक्षा होती है. वे भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली दोनों होते हैं.

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विवाह

बुद्धिमान होने के कारण, वे हमेशा शिक्षित और समान रूप से बुद्धिमान साथी पसंद करते हैं. वे समान रूप से चतुर, मिलनसार और अध्ययनशील साथी पसंद करते हैं. वे अपने प्यार का खुलकर इज़हार नहीं करते हैं.

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शुभ दिन

गुरुवार, शुक्रवार, मंगलवार और सोमवार शुभ दिन हैं. बुधवार और रविवार अशुभ दिन हैं. शनिवार मिले-जुले परिणाम देता है. सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश के लिए मंगलवार और गुरुवार बेहतर हैं. खरीदारी और निवेश के लिए शनिवार से बचना चाहिए.

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शुभ रंग और लकी नंबर

पीला, लाल, सफेद और क्रीम शुभ रंग हैं. नारंगी, हरा और नीला रंग न पहनें. लकी नंबर: 3, 9, 2, 7 वगैरह. 1, 4, 5, 8 से बचें.

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डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें.Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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