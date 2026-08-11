Kal ka Kumbh Rashifal 12 August 2026: मिलेगा प्यार या व्यापार में लगेगा झटका? सूर्य ग्रहण के दिन कैसा रहेगा कुंभ राशि के जातकों का हाल

Kal ka Kumbh Rashifal 12 August 2026: सावन का पवित्र महीना जारी है. दूसरा सप्ताह भी शुरू हो चुका है. कुंभ राशि के जातकों के लिए बुधवार (12 अगस्त, 2026) का दिन मिलाजुला रहने वाला है. प्यार में सफलता मिलेगी तो व्यापार और नौकरी में फायदा होगा. कुंभ राशि वालों को बुधवार (12 अगस्त, 2026) को प्रेम, पैसा और करियर में बड़ा सरप्राइज मिल सकती है. जानने के लिए पूरा भविष्यफल.