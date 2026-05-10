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Kal ka Kumbh Rashifal 11 May 2026:  कुंभ राशि वालों को कल रहना होगा संभलकर, रिश्तों और मन दोनों में बढ़ सकती है उलझन,पढ़ें पूरा राशिफल

Kal ka Kumbh Rashifal 11 May 2026: कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला दिन थोड़ा मानसिक तनाव और उलझनों से भरा हो सकता है. आपके मन में कई सवाल चल सकते हैं और कुछ परिस्थितियां आपको भ्रमित कर सकती हैं. ऐसा लग सकता है कि चीजें पूरी तरह साफ नहीं हैं या कोई बात आपसे छिपाई जा रही है. हालांकि परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह स्थिति ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली. थोड़े धैर्य और समझदारी से आप जल्द ही खुद को संभाल लेंगे.


By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 10, 2026 2:22:45 PM IST

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कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन

आज आपका मन थोड़ा अस्थिर रह सकता है. आसपास का माहौल आपको उलझन में डाल सकता है और कुछ लोगों के व्यवहार से आप असहज महसूस कर सकते हैं. आपको लग सकता है कि सबकुछ वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है. फिलहाल जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें. आने वाले एक-दो दिनों में स्थितियां साफ होने लगेंगी और आपका आत्मविश्वास फिर मजबूत होगा.

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