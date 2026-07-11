Aaj ka Kumbh Rashifal 11 July 2026: कुंभ राशि वालों के लिए खुशखबरी! नौकरी-व्यापार में सफलता, सेहत पर दें खास ध्यान

प्यार और दोस्ती

निजी रिश्तों में धैर्य बनाए रखेंगे. बातचीत में समझदारी से कदम उठाएंगे. भावनात्मक परेशानी से बचें. जल्दबाजी में कोई फैसला न लें. परिवार के सदस्यों के साथ करीबी संबंध बनाए रखें. बहुत ज़्यादा उत्साह दिखाने से बचें. दोस्त मदद करेंगे. परिवार के सदस्य आपका साथ देंगे. पारिवारिक रिश्तों पर ध्यान दें. रिश्तेदारों के साथ अच्छी बातचीत बढ़ाएं.