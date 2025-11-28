  • Home>
  आधार अपडेट में किए गए महत्वपूर्ण बदलाव, अब एक ही डॉक्यूमेंट से होगा आपका काम

आधार अपडेट में किए गए महत्वपूर्ण बदलाव, अब एक ही डॉक्यूमेंट से होगा आपका काम

Aadhar Card New Features:  आधार जारी करने वाली संस्था यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार नामांकन और उसमें अपडेट से जुड़ें नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. इन संशोधनों को संशोधन विनियम, 2025 (Third Amendment Regulations, 2025) के तहत अधिसूचित किया गया है. इन नए अपडेट में आपको अब आधार अपडेट के लिए केवल एक ही दस्तावेज पर्याप्त होगा. इसके अलावा उस दस्तावेज में व्यक्ति की फोटो, नाम और पता तीनों जानकारी साफ रूप से दर्ज होनी चाहिए.


New Rules Notified
1/10

नए नियम अधिसूचित

UIDAI ने 'तृतीय संशोधन विनियम, 2025' के तहत आधार नामांकन और सुधार के लिए नए नियम जारी किए हैं.

Will Impress Everyone
2/10

सभी को करेगा प्रभावित

ये बदलाव बच्चों, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों समेत आधार बनवाने और अपडेट कराने वाले सभी आयु वर्ग के यूजर्स के लिए बेहद ही ज़रूरी हैं.

What is the biggest change
3/10

क्या है सबसे बड़ा बदलाव

अब आधार अपडेट के लिए एक ही दस्तावेज, जिसमें फोटो, नाम और पता तीनों का शामिल होना ही पूरी तरह से पर्याप्त माना जाएगा.

No need to submit proof
4/10

प्रमाण जमा करने की नहीं ज़रूरत

इस नियम के तहत अलग-अलग जानकारियों के लिए विभिन्न प्रमाण जमा करने की ज़रूरत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जिससे अपडेट की प्रक्रिया पहले से और भी ज्यादा सरल हो जाएगी.

Name change documents
5/10

नाम बदलने के दस्तावेज

इसके साथ ही नाम सुधारन के लिए पासपोर्ट के साथ-साथ पैन कार्ड, वोटर ID (EPIC), ड्राइविंग लाइसेंस और विवाह प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज बेहद ही ज़रूरी है.

Address Proof
6/10

पते के प्रमाण

तो वहीं, पते के लिए पासपोर्ट, अपडेटेड बैंक पासबुक/स्टेटमेंट, हाल ही में जारी बिजली-पानी-गैस के बिल और रेंट एग्रीमेंट जो सिर्फ किरायेदारों के लिए ही ज़रूरी है.

Date of Birth Documents
7/10

जन्मतिथि के दस्तावेज

जन्मतिथि अपडेट करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और फिजिकल पैन कार्ड किसी भी हाल में नहीं दिए जा सकते हैं.

Date of Birth Documents
8/10

एक डॉक्यूमेंट से कई अपडेट

एक ही दस्तावेज़ से अब नाम, पता, जन्मतिथि और संबंध जोड़ना जैसे कई अपडेट किए जा सकते हैं, अगर वह दस्तावेज़ सभी आवश्यक जानकारी रखता है.

Multiple updates from one document
9/10

अपडेट करने का तरीका

आधार अपडेट करने के लिए सही दस्तावेज लेकर नजदीकी आधार केंद्र पर ही जाना होगा और आप चाहें तो 'मेरा आधार' ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

How to update
10/10

क्या है बदलाव का मुख्य उद्देश्य

इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य यह है कि नागरिकों के लिए आधार अपडेट प्रक्रिया को पहले से और भी ज्यादा सुविधाजनक और दस्तावेज़ीकरण के बोझ से पूरी तरह से मुक्त करना है.

आधार अपडेट में किए गए महत्वपूर्ण बदलाव, अब एक ही डॉक्यूमेंट से होगा आपका काम

