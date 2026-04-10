अब कोई नहीं कर पाएगा Aadhaar का गलत इस्तेमाल! जानिए लॉक/अनलॉक ट्रिक

Unlock और ऑटो-लॉक का फायदा

जरूरत पड़ने पर आप Aadhaar को वेबसाइट या ऐप के जरिए OTP या VID से अनलॉक कर सकते हैं. खास बात यह है कि इसे कुछ समय के लिए ही अनलॉक किया जा सकता है और काम पूरा होने के बाद यह फिर से लॉक हो जाता है. यह फीचर आपकी सुरक्षा को और मजबूत बनाता है और फ्रॉड के जोखिम को काफी हद तक कम करता है.