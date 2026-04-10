अब कोई नहीं कर पाएगा Aadhaar का गलत इस्तेमाल! जानिए लॉक/अनलॉक ट्रिक
Aadhaar lock unlock feature: आधार कार्ड आज जरूरी सेवाओं का अहम हिस्सा है, लेकिन इससे जुड़े फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का बायोमेट्रिक लॉक फीचर आपके डेटा को सुरक्षित रखता है. आप वेबसाइट या एमआधार ऐप से आधार लॉक/अनलॉक कर सकते हैं, जिससे गलत इस्तेमाल रोका जा सकता है और आपकी सुरक्षा मजबूत होती है.
Aadhaar Card का बढ़ता महत्व
आज के समय में Aadhaar Card केवल पहचान पत्र नहीं रहा, बल्कि बैंकिंग, सिम कार्ड, सरकारी योजनाओं और कई जरूरी सेवाओं का अहम हिस्सा बन चुका है. जैसे-जैसे इसका उपयोग बढ़ा है, वैसे-वैसे इससे जुड़े फ्रॉड के मामले भी सामने आने लगे हैं. ऐसे में अपने Aadhaar डेटा की सुरक्षा बेहद जरूरी हो गई है.
बढ़ते फ्रॉड और सुरक्षा की जरूरत
डिजिटल दौर में Aadhaar से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों में तेजी आई है. कई बार लोग अनजाने में अपनी जानकारी साझा कर देते हैं, जिससे उनका डेटा गलत हाथों में चला जाता है. इसी खतरे को कम करने के लिए अब ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स उपलब्ध हैं, जिनसे आप घर बैठे ही अपने Aadhaar को सुरक्षित बना सकते हैं.
Biometric Lock: मजबूत सुरक्षा कवच
Unique Identification Authority of India ने Aadhaar यूजर्स के लिए Biometric Lock फीचर पेश किया है. इसके जरिए आप अपने फिंगरप्रिंट और आईरिस जैसे बायोमेट्रिक डेटा को लॉक कर सकते हैं. एक बार लॉक होने के बाद कोई भी व्यक्ति आपके Aadhaar का उपयोग करके ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाएगा.
Aadhaar Lock/Unlock फीचर क्या है
Aadhaar Lock/Unlock एक ऐसा फीचर है, जो यूजर्स को यह नियंत्रण देता है कि उनका Aadhaar कब और कैसे इस्तेमाल होगा. जब Aadhaar लॉक होता है, तो कोई भी एजेंसी या व्यक्ति आपके नंबर से आपकी पहचान सत्यापित नहीं कर सकता. इससे डेटा का दुरुपयोग काफी हद तक रुक जाता है.
वेबसाइट से Aadhaar लॉक करने का तरीका
Aadhaar को लॉक करने के लिए UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. “My Aadhaar” सेक्शन में Lock/Unlock विकल्प चुनें. इसके बाद Aadhaar नंबर दर्ज करें और OTP के जरिए वेरिफिकेशन पूरा करें. वेरिफिकेशन के बाद आप आसानी से अपना Aadhaar लॉक कर सकते हैं और आपको कन्फर्मेशन मैसेज मिल जाएगा.
mAadhaar ऐप से आसान प्रक्रिया
मोबाइल यूजर्स के लिए mAadhaar App एक आसान विकल्प है. इसमें लॉगिन करने के बाद “Services” सेक्शन में जाएं और Lock/Unlock विकल्प चुनें. OTP डालकर आप अपने Aadhaar या बायोमेट्रिक डेटा को तुरंत लॉक कर सकते हैं. यह तरीका तेज और सुविधाजनक है.
Unlock और ऑटो-लॉक का फायदा
जरूरत पड़ने पर आप Aadhaar को वेबसाइट या ऐप के जरिए OTP या VID से अनलॉक कर सकते हैं. खास बात यह है कि इसे कुछ समय के लिए ही अनलॉक किया जा सकता है और काम पूरा होने के बाद यह फिर से लॉक हो जाता है. यह फीचर आपकी सुरक्षा को और मजबूत बनाता है और फ्रॉड के जोखिम को काफी हद तक कम करता है.