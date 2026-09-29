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इंटीमेट सीन में ‘कंट्रोल’ खो बैठे थे Vinod Khanna? डायरेक्टर के कट बोलने पर भी नहीं रुक पाए 90s के रोमेंटिक एक्टर; हटाती रह गईं Dimple Kapadia

90s Romantic Scene | Vinod Khanna Dimple Kapadia: कहा जाता है कि आज कल की फिल्मों  में हद से ज्यादा बेशर्मी होती है. आपने अपने माता-पिता या बड़ो के मुंह से ऐसा सुना होगा कि ‘हमारे जमाने की फिल्मों में ये सब नहीं होता था’ लेकिन आज हम आपको ‘उस जमाने की फिल्मों’ के बारे में बताने वाले हैं जिस दौर में कूट-कूटकर रोमांस होता था. दरअसल, विनोद खन्ना के सुनहरे दिनों की सबसे स्कैंडलस कहानियों में से एक वो घटना थी, जब एक इंटीमेट सीन की शूटिंग के दौरान, वो इतने बहक गए थे कि डायरेक्टर के कट कहने के बाद भी उन्होंने एक एक्ट्रेस को नहीं छोड़ा. जी हाँ! ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे.  


By: Heena Khan | Published: September 29, 2026 10:04:36 AM IST

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vinod khanna dimpla kapadia romantic scene - Photo Gallery
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फीमेल ऑडियंस के दिल की धड़कन

दरअसल, विनोद खन्ना एक डैशिंग बॉलीवुड स्टार थे जिन्होंने 70 और 80 के दशक में अपनी एक अलग पहचान बनाई. बॉलीवुड में एक समय ऐसा भी था जब उन्हें सिर्फ सुपरस्टार ही नहीं, बल्कि एक स्टाइल आइकन और फीमेल ऑडियंस के दिल की धड़कन भी माना जाता था.

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कई खूबसूरत हसीनाओं संग किया काम

बता दें कि विनोद खन्ना ने हेमा मालिनी, रेखा, अमृता सिंह और माधुरी दीक्षित समेत कई खूबसूरत हसीनाओं संग काम किया है. उन्होंने 1968 में फिल्म 'मन का मीत' से डेब्यू किया और सभी का दिल जीत लिया. माधुरी दीक्षित के साथ 'दयावान' फिल्म करते समय वो कंट्रोल खो बैठे थे.

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बहक गए थे Vinod

एक बार विनोद खन्ना शूटिंग के दौरान इंटीमेट सीन में बहक गए थे. वो एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार की पत्नी डिंपल कपाड़िया हैं. असल में, 1983 में राजेश खन्ना से अलग होने के बाद, डिंपल कपाड़िया ने फिल्मों में काम करना फिर से शुरू किया. महेश भट्ट ने उन्हें अपनी फिल्म "प्रेम धर्म" में काम करने का मौका भी दिया.

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डिंपल कपाड़िया के कांप गए थे हाथ-पैर

बता दें कि विनोद खन्ना और डिंपल कपाड़िया दोनों ही 90s के दशक के सबसे दमदार कलाकारों में से एक थे. असल में, विनोद खन्ना रिटायरमेंट के पांच साल बाद बॉलीवुड में लौटे थे. खन्ना लंबे समय के बाद एक रोमांटिक सीन फिल्मा रहे थे, और शूटिंग के दौरान विनोद इतने बहक गए कि हीरोइन चुप रह गई.

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बैडरूम में हो रहा था रोमांटिक सीन

दरअसल, शूटिंग के दौरान एक सीन में विनोद को सोने से पहले डिंपल को किस और हग करना था. लेकिन, दिन-रात शूटिंग में बिज़ी रहने की वजह से विनोद बहुत थके हुए थे और सेट पर देर से पहुंचे. पूरा सीन एक कम रोशनी वाले कमरे में होना था. इस दौरान डायरेक्टर महेश ने क्रू मेंबर्स के साथ मिलकर 'एक्शन' कहा और कैमरा ऑन किया, और विनोद ने भी वैसा ही किया.

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गले लगाते ही विनोद खन्ना ने...

कैमरा ऑन होते ही विनोद खन्ना ने डिंपल को कुछ किस किए और फिर उन्हें गले लगाया, लेकिन महेश को लगा कि सीन लंबा होना चाहिए और उन्होंने दूसरा शॉट लेने का फैसला किया. इस बार, महेश ने 'एक्शन' कहा और शूटिंग फिर से शुरू कर दी. 'एक्शन' सुनते ही, विनोद खन्ना ने प्लान के मुताबिक डिंपल को किस करना शुरू कर दिया. जैसे ही उन्होंने उन्हें गले लगाया, महेश ने 'कट' कहा, लेकिन आवाज़ विनोद के कानों तक नहीं पहुंची.

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हैरान रह गईं डिंपल

वहीं फिर विनोद खन्ना ने डिंपल कपाड़िया को गले लगाया और किस किया. डिंपल एक्टर की हरकत से हैरान रह गईं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है. वह इतनी डर गईं कि मदद के लिए चिल्लाने लगीं. हालांकि, विनोद खन्ना इतने बहक गए कि बेडरूम सीन शूट करते समय उनका कंट्रोल खो गया.

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फिर मांगनी पड़ी माफी

डिंपल बेहद घबरा गईं थीं. इतना ही नहीं वो अपने मेकअप रूम में भागीं और घंटों रोती रहीं. हालांकि, जब महेश भट्ट और विनोद खन्ना को यह पता चला, तो उन्होंने माफी मांगी.

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