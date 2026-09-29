इंटीमेट सीन में ‘कंट्रोल’ खो बैठे थे Vinod Khanna? डायरेक्टर के कट बोलने पर भी नहीं रुक पाए 90s के रोमेंटिक एक्टर; हटाती रह गईं Dimple Kapadia

90s Romantic Scene | Vinod Khanna Dimple Kapadia: कहा जाता है कि आज कल की फिल्मों में हद से ज्यादा बेशर्मी होती है. आपने अपने माता-पिता या बड़ो के मुंह से ऐसा सुना होगा कि ‘हमारे जमाने की फिल्मों में ये सब नहीं होता था’ लेकिन आज हम आपको ‘उस जमाने की फिल्मों’ के बारे में बताने वाले हैं जिस दौर में कूट-कूटकर रोमांस होता था. दरअसल, विनोद खन्ना के सुनहरे दिनों की सबसे स्कैंडलस कहानियों में से एक वो घटना थी, जब एक इंटीमेट सीन की शूटिंग के दौरान, वो इतने बहक गए थे कि डायरेक्टर के कट कहने के बाद भी उन्होंने एक एक्ट्रेस को नहीं छोड़ा. जी हाँ! ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे.