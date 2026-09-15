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90s Item Songs: रसीले होंठ-मक्खन बदन और मर्दों की फिसलती निगाहें! क्या गजब होते थे 90s के आइटम गाने; हर कोई हो जाता था मदहोश

90s Item Songs: 90 के दशक के बॉलीवुड आइटम सॉन्ग अपने चटपटे संगीत, रंगीन कपड़ों और मजेदार डांस के लिए बहुत मशहूर थे. ‘चोली के पीछे क्या है’ और ‘मुझको राणा जी माफ करना’  जैसे गानों ने उस समय खूब लोकप्रियता हासिल की. इन गानों में देसी अंदाज, तेज संगीत और आकर्षक डांस देखने को मिलता था. आज भी 90s के ये गाने पार्टियों और शादियों में लोगों को नाचने पर मजबूर कर देते हैं और उस दौर की खास यादें ताजा कर देते हैं. चलिए देख लेते हैं ऐसे कौन-कौन से आइटम सॉन्ग्स हैं जिन्होंने 90s में गर्दा उड़ाया. 


By: Heena Khan | Published: September 15, 2026 1:00:32 PM IST

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चोली के पीछे क्या है

खलनायक (1993): यह बहुत मशहूर डांस सॉन्ग था. गाने का संगीत और डांस आज भी लोगों को पसंद आता है.

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मुझको राणा जी माफ करना

करण अर्जुन (1995): यह एक मजेदार और देसी अंदाज वाला गाना है. इसमें लोक-संगीत और बॉलीवुड डांस का अच्छा मेल देखने को मिलता है.

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सात समुंदर पार

विश्वात्मा (1992): यह 90s का बेहद लोकप्रिय डांस सॉन्ग है. दिव्या भारती के डांस और गाने की धुन ने इसे यादगार बनाया.

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याई रे याई रे

दिल से (1998): यह तेज संगीत और शानदार डांस वाला गाना है. इसकी ऊर्जा और धुन आज भी लोगों को पसंद है.

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तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त

मोहरा (1994): यह एक बहुत लोकप्रिय पार्टी और डांस सॉन्ग था. इसकी धुन सुनते ही 90s का माहौल याद आ जाता है.

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सरकाई लो खटिया

राजा बाबू (1994): यह मजेदार और देसी अंदाज का गाना है. इसमें कॉमेडी और डांस का अच्छा मिश्रण है.

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90s Item Songs90s songbollywood 90s songs
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