90s Item Songs: रसीले होंठ-मक्खन बदन और मर्दों की फिसलती निगाहें! क्या गजब होते थे 90s के आइटम गाने; हर कोई हो जाता था मदहोश

90s Item Songs: 90 के दशक के बॉलीवुड आइटम सॉन्ग अपने चटपटे संगीत, रंगीन कपड़ों और मजेदार डांस के लिए बहुत मशहूर थे. ‘चोली के पीछे क्या है’ और ‘मुझको राणा जी माफ करना’ जैसे गानों ने उस समय खूब लोकप्रियता हासिल की. इन गानों में देसी अंदाज, तेज संगीत और आकर्षक डांस देखने को मिलता था. आज भी 90s के ये गाने पार्टियों और शादियों में लोगों को नाचने पर मजबूर कर देते हैं और उस दौर की खास यादें ताजा कर देते हैं. चलिए देख लेते हैं ऐसे कौन-कौन से आइटम सॉन्ग्स हैं जिन्होंने 90s में गर्दा उड़ाया.