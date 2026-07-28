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90s Hot Bollywood Actress: आंखों में नशा-होंठों पर प्यास! 90s की वो खूबसूरत हसीनाएं; जिन्होंने लूटे थे लाखों दिल

90s Hot Bollywood Actress: 1980 का दशक बॉलीवुड के लिए ग्लैमर, शानदार अभिनय और यादगार फिल्मों का स्वर्णिम दौर माना जाता है. इस दौर में कई अभिनेत्रियों ने अपनी खूबसूरती, दमदार अभिनय और बेहतरीन स्क्रीन प्रेजेंस से दर्शकों के दिलों पर राज किया. इन दिवाज़ ने न सिर्फ बड़े पर्दे पर अपनी अलग पहचान बनाई, बल्कि फैशन और स्टाइल के नए ट्रेंड भी स्थापित किए. आइए जानते हैं 80 के दशक की उन खूबसूरत बॉलीवुड अभिनेत्रियों के बारे में, जिन्होंने अपनी प्रतिभा और आकर्षण से हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक खास मुकाम हासिल किया.


By: Heena Khan | Published: July 28, 2026 12:29:47 PM IST

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90s Hot Bollywood Actress - Photo Gallery
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रेखा

रेखा बॉलीवुड की 1980 के दशक की सबसे मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक थीं. अपनी शानदार खूबसूरती और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के साथ, वह नज़ाकत और ग्रेस की मिसाल बन गईं.

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अमृता सिंह

अपनी एक्टिंग स्किल्स के अलावा, अमृता सिंह अपनी आकर्षक खूबसूरती और खास स्टाइल के लिए भी जानी जाती थीं, जिसने उन्हें अपने समय का फैशन आइकन बना दिया.

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पद्मिनी कोल्हापुरे

पद्मिनी कोल्हापुरे अपने मासूम चेहरे, भावपूर्ण आँखों और नैचुरल एक्टिंग टैलेंट के लिए जानी जाती हैं; वह अपने समय की सबसे लोकप्रिय और डिमांड वाली अभिनेत्रियों में से एक बन गईं.

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मीनाक्षी शेषाद्रि

मीनाक्षी इंडस्ट्री की प्रमुख अभिनेत्रियों में से एक हैं. उनकी खूबसूरती और साथ में उनकी एक्टिंग और डांसिंग स्किल्स ने उन्हें दर्शकों के बीच तुरंत पसंदीदा बना दिया.

Kimi Katkar - Photo Gallery
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किमी काटकर

'जुम्मा चुम्मा' गर्ल, किमी काटकर अपनी बोल्ड और आकर्षक स्क्रीन प्रेजेंस के लिए चर्चा में रहीं और अक्सर एक ग्लैमरस हीरोइन का किरदार निभाती थीं.

poonam dhillon - Photo Gallery
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पूनम ढिल्लों

पूनम ढिल्लों 80 के दशक में बॉलीवुड का सबसे प्यारा चेहरा थीं. अलग-अलग तरह के किरदार निभाने की उनकी काबिलियत ने उन्हें दर्शकों और क्रिटिक्स, दोनों के बीच पसंदीदा बना दिया.

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जया प्रदा

भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री जया प्रदा अपनी सदाबहार खूबसूरती और ग्रेस के लिए जानी जाती थीं, जिसने उन्हें 1980 के दशक की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक बना दिया.

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