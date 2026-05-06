90s Hit Songs: टिप-टिप बरसा पानी ही नहीं, इन गानों में भी Raveena Tandon ने लगाई थी आग; ऐसे ही नहीं कहते 90s की सबसे हॉट स्टार

90s Hit Songs: वैसे से तो हमारी spotify, wynkit और gaana जैसे म्यूजिक प्लेयर्स पि प्लेलिस्ट नए गानों से भरी होती है. लेकिन क्या आपकी लिस्ट में 90s के गाने भी शामिल हैं. अगर हाँ! तो ये खबर आपके लिए है. दरअसल, जो लोग आज भी 90s के गानों के दीवाने हैं सिर्फ वो ही जान सकते हैं कि 90s के गानों में क्या कमाल होता था. ‘तू शायर है मैं तेरी शायरी’ से लेकर ‘धक-धक करने लगा’ तक. ये वो गाने हैं जो हर किसी की जुबान पर रहते हैं और जिन्हे सुनने के बाद एक अलग ही वाइब्स आने लगती हैं. लेकिन आज हम आपको 90s की सबसे हॉट अदाकारा रवीना टंडन के कुछ ऐसे गाने बताने वाले हैं जिन्हे सुनते ही आप उसे अपनी फेवरेट लिस्ट में शामिल कर लेंगे. टिप-टिप बरसा पानी के आलावा ये वो गाने हैं जिसमे रवीना ने आग लगा दी थी और आज भी हर दिल पर राज करते हैं.