90s Hit Romantic Movies: शाहरुख से सलमान तक, 90s की इन फिल्मों ने सिखाया था सच्चे प्यार का मतलब, आज भी हैं ऑल टाइम फेवरेट

90s Bollywood Romantic Movies: प्यार का असली जादू वही होता है, जो वक्त गुजर जाने के बाद भी दिल में ताजा बना रहे. 90 के दशक की रोमांटिक फिल्में सिर्फ प्रेम कहानियां नहीं थीं, बल्कि मासूम एहसासों, त्याग, इंतजार और रिश्तों की खूबसूरत मिसाल थीं. इन फिल्मों के गाने, संवाद और किरदार आज भी लोगों को उसी तरह भावुक कर देते हैं, जैसे पहली बार देखने पर किया था. अगर आप मोहब्बत के सुनहरे दौर को फिर से जीना चाहते हैं, तो ये फिल्में आपकी शाम को खास बना सकती हैं.