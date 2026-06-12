  • Home>
  • Gallery»
  • 90s Hit Romantic Movies: शाहरुख से सलमान तक, 90s की इन फिल्मों ने सिखाया था सच्चे प्यार का मतलब, आज भी हैं ऑल टाइम फेवरेट

90s Hit Romantic Movies: शाहरुख से सलमान तक, 90s की इन फिल्मों ने सिखाया था सच्चे प्यार का मतलब, आज भी हैं ऑल टाइम फेवरेट

90s Bollywood Romantic Movies: प्यार का असली जादू वही होता है, जो वक्त गुजर जाने के बाद भी दिल में ताजा बना रहे. 90 के दशक की रोमांटिक फिल्में सिर्फ प्रेम कहानियां नहीं थीं, बल्कि मासूम एहसासों, त्याग, इंतजार और रिश्तों की खूबसूरत मिसाल थीं. इन फिल्मों के गाने, संवाद और किरदार आज भी लोगों को उसी तरह भावुक कर देते हैं, जैसे पहली बार देखने पर किया था. अगर आप मोहब्बत के सुनहरे दौर को फिर से जीना चाहते हैं, तो ये फिल्में आपकी शाम को खास बना सकती हैं.


By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 12, 2026 4:29:45 PM IST

Follow us on
Google News
90s Hit Romantic Movies: शाहरुख से सलमान तक, 90s की इन फिल्मों ने सिखाया था सच्चे प्यार का मतलब, आज भी हैं ऑल टाइम फेवरेट - Photo Gallery
1/6

'1942: ए लव स्टोरी'

'1942: ए लव स्टोरी' में प्रेम और देशभक्ति का ऐसा संगम देखने को मिलता है, जहां दिल के जज्बात और आजादी का संघर्ष साथ-साथ चलते हैं. फिल्म का मासूम रोमांस आज भी लोगों को भावुक कर देता है. ये फिल्म भारत में 15 अप्रैल 1994 को रिलीज हुई थी.

You Might Be Interested In
90s Hit Romantic Movies: शाहरुख से सलमान तक, 90s की इन फिल्मों ने सिखाया था सच्चे प्यार का मतलब, आज भी हैं ऑल टाइम फेवरेट - Photo Gallery
2/6

'खामोशी: द म्यूजिकल'

'खामोशी: द म्यूजिकल' रिश्तों, त्याग और भावनाओं की गहराई को बेहद खूबसूरती से दिखाती है. इस फिल्म की कहानी बताती है कि सच्चा प्यार शब्दों का नहीं, एहसासों का मोहताज होता है. ये फिल्म भारत में 9 अगस्त 1996 को रिलीज हुई थी.

90s Hit Romantic Movies: शाहरुख से सलमान तक, 90s की इन फिल्मों ने सिखाया था सच्चे प्यार का मतलब, आज भी हैं ऑल टाइम फेवरेट - Photo Gallery
3/6

'प्यार तो होना ही था'

'प्यार तो होना ही था' हल्के-फुल्के अंदाज में ये संदेश देती है कि प्यार अक्सर वहां मिल जाता है, जहां उसकी सबसे कम उम्मीद होती है. फिल्म की कॉमिक टाइमिंग और रोमांस इसे खास बनाते हैं. इस फिल्म का निर्देशन अनीस बज्मी ने किया था और ये 24 जुलाई 1998 को रिलीज हुई थी.

You Might Be Interested In
90s Hit Romantic Movies: शाहरुख से सलमान तक, 90s की इन फिल्मों ने सिखाया था सच्चे प्यार का मतलब, आज भी हैं ऑल टाइम फेवरेट - Photo Gallery
4/6

'दिल तो पागल है'

'दिल तो पागल है' एक ऐसी कहानी है, जो लोगों को यकीन दिलाती है कि हर किसी के लिए कहीं न कहीं एक खास इंसान जरूर बना होता है. इस फिल्म का रोमांस आज भी युवाओं को आकर्षित करता है. ये फिल्म 30 अक्टूबर 1997 को रिलीज हुई थी.

90s Hit Romantic Movies: शाहरुख से सलमान तक, 90s की इन फिल्मों ने सिखाया था सच्चे प्यार का मतलब, आज भी हैं ऑल टाइम फेवरेट - Photo Gallery
5/6

'हम आपके हैं कौन'

'हम आपके हैं कौन' ने प्रेम को पारिवारिक रिश्तों की मिठास के साथ पेश किया. शादी-ब्याह के माहौल में पनपती ये प्रेम कहानी आज भी हर पीढ़ी की पसंद बनी हुई है. ये फिल्म सूरज बड़जात्या द्वारा निर्देशित की गई है और 5 अगस्त 1994 को रिलीज हुई थी.

You Might Be Interested In
90s Hit Romantic Movies: शाहरुख से सलमान तक, 90s की इन फिल्मों ने सिखाया था सच्चे प्यार का मतलब, आज भी हैं ऑल टाइम फेवरेट - Photo Gallery
6/6

'राजा हिंदुस्तानी'

'राजा हिंदुस्तानी' फिल्म ने रोमांस को एक अलग पहचान दी. इस फिल्म ने साबित किया कि सच्ची मोहब्बत की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती. आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए. ये फिल्म धर्मेश दर्शन द्वारा निर्देशित है और 15 नवंबर 1996 को रिलीज हुई थी.

Tags:
90s Hit Romantic Movies90s romantic Bollywood moviesDil To Pagal HaiHum Aapke Hain KaunPyaar To Hona Hi Tharomantic movies
90s Hit Romantic Movies: शाहरुख से सलमान तक, 90s की इन फिल्मों ने सिखाया था सच्चे प्यार का मतलब, आज भी हैं ऑल टाइम फेवरेट - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

90s Hit Romantic Movies: शाहरुख से सलमान तक, 90s की इन फिल्मों ने सिखाया था सच्चे प्यार का मतलब, आज भी हैं ऑल टाइम फेवरेट - Photo Gallery
90s Hit Romantic Movies: शाहरुख से सलमान तक, 90s की इन फिल्मों ने सिखाया था सच्चे प्यार का मतलब, आज भी हैं ऑल टाइम फेवरेट - Photo Gallery
90s Hit Romantic Movies: शाहरुख से सलमान तक, 90s की इन फिल्मों ने सिखाया था सच्चे प्यार का मतलब, आज भी हैं ऑल टाइम फेवरेट - Photo Gallery
90s Hit Romantic Movies: शाहरुख से सलमान तक, 90s की इन फिल्मों ने सिखाया था सच्चे प्यार का मतलब, आज भी हैं ऑल टाइम फेवरेट - Photo Gallery