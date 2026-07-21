90s Bollywood Beauties: 90s की वो हसीनाएं! जिनकी एक अदा पर ही दीवाने हो जाते थे मर्द; पानी कम थीं माधुरी-श्री देवी

दिव्या भारती

दिव्या भारती की अचानक मौत ने पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया. एक ऐसा सितारा जो बहुत जल्दी चला गया! वह अपने समय की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक थीं. आकर्षक व्यक्तित्व और युवा प्रतिभा के साथ बॉलीवुड पर राज करने वाली दिव्या के बहुत सारे प्रशंसक थे. उनकी सुंदरता की खूब चर्चा होती थी. उनकी आँखें बहुत आकर्षक थीं, उनमें एक अनोखा जोश और युवा ऊर्जा थी जिसे लोग बहुत पसंद करते थे. वह सिर्फ़ 19 साल की थीं जब वह अपनी बालकनी से गिर गईं और चोटों के कारण उनकी मौत हो गई.