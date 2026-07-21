90s Bollywood Beauties: 90s की वो हसीनाएं! जिनकी एक अदा पर ही दीवाने हो जाते थे मर्द; पानी कम थीं माधुरी-श्री देवी
90s Bollywood Beauties: 90s की फिल्मों और गानों का तो हर कोई दीवाना है.लेकिन इन फिल्मों में जान डालने वाली इन फिल्मों की अभिनेत्रियां थीं. जी हाँ! सिर्फ माधुरी या श्री देवी नहीं बल्कि आज हम आपको कुछ ऐसी हसीनाओं के बारे में बताने वाले हैं जिन्हे देखते ही फैंस अपना दिल हार बैठते हैं. चलिए जान लेते हैं इस लिस्ट में कौन कौन शामिल है.
प्रीति झंगियानी
अपनी प्यारी मुस्कान के साथ प्रीति झंगियानी तुरंत मशहूर हो गईं. बॉलीवुड में आधिकारिक तौर पर आने से पहले ही लोगों को "छुईमुई सी तुम लगती हो" गाने में वह बहुत पसंद आईं. यश राज फिल्म्स की 'मोहब्बतें' के बाद वह बहुत मशहूर हो गईं. उनके सादे और शानदार अंदाज़ ने उन्हें उस समय के सबसे पसंदीदा चेहरों में से एक बना दिया.
रागेश्वरी लुंबा
रागेश्वरी लुंबा स्क्रीन पर धूप की तरह थीं—खुशमिजाज और बहुत आकर्षक. 'आंखें' के बाद, वह एक साथ तीन भूमिकाओं में मशहूर हुईं: अभिनेत्री, गायिका और 90 के दशक की पॉप स्टार. उन्होंने 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी' में रेणु का किरदार निभाया, जिससे वह और भी मशहूर हो गईं. अपनी बड़ी मुस्कान और अच्छे वाइब्स के साथ, रागेश्वरी 90 के दशक के बॉलीवुड का खुशमिजाज चेहरा थीं.
नीलम कोठारी
नीलम कोठारी अपनी सहज सुंदरता के साथ उस समय बहुत शानदार लगती थीं. लोगों को वह 'जवानी' फिल्म से पसंद आईं, और गोविंदा के साथ कई फिल्मों में उनकी जोड़ी खूब जमी. उन्होंने 'हम साथ-साथ हैं' जैसी पारिवारिक फिल्मों से लेकर 'एक लड़का एक लड़की' जैसी फिल्मों में अपनी अभिनय क्षमता दिखाई. नीलम के कूल अंदाज़ और चमकदार मुस्कान ने सभी का दिल जीत लिया.
दिव्या भारती
दिव्या भारती की अचानक मौत ने पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया. एक ऐसा सितारा जो बहुत जल्दी चला गया! वह अपने समय की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक थीं. आकर्षक व्यक्तित्व और युवा प्रतिभा के साथ बॉलीवुड पर राज करने वाली दिव्या के बहुत सारे प्रशंसक थे. उनकी सुंदरता की खूब चर्चा होती थी. उनकी आँखें बहुत आकर्षक थीं, उनमें एक अनोखा जोश और युवा ऊर्जा थी जिसे लोग बहुत पसंद करते थे. वह सिर्फ़ 19 साल की थीं जब वह अपनी बालकनी से गिर गईं और चोटों के कारण उनकी मौत हो गई.
पूजा बत्रा
वह फिल्मों में थोड़े समय के लिए ही दिखीं लेकिन उन्होंने बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा. फैशनेबल अंदाज़ और शानदार लुक के साथ, पूजा बत्रा 90 के दशक में अपनी साथी अभिनेत्रियों के लिए कड़ी टक्कर देने वाली अभिनेत्री बन गईं. 'विरासत', 'हसीना मान जाएगी' और 'कहीं प्यार न हो जाए' जैसी हिट फ़िल्मों में उन्होंने अनिल कपूर, सलमान खान और जैकी श्रॉफ जैसे बॉलीवुड के बड़े स्टार्स के साथ काम किया. वह टैलेंट और खूबसूरती की मिसाल थीं; 90 के दशक के आखिर में उन्हें देखकर उनके फ़ैन्स को सुकून मिलता था.
नगमा
90 के दशक में नगमा एक ज़बरदस्त एक्ट्रेस थीं – मज़बूत, आत्मविश्वास से भरी और किसी भी तरह का रोल निभाने में माहिर. सलमान खान के साथ 'बागी: अ रेबेल फ़ॉर लव' के बाद वह बहुत मशहूर हो गईं और 'सुहाग' व 'कधलन' (तमिल) में भी उन्होंने शानदार काम किया. उनकी आँखें और स्क्रीन पर छा जाने का उनका अंदाज़ उन्हें खास बनाता था, क्योंकि उस समय की ज़्यादातर एक्ट्रेस थोड़ी शांत स्वभाव की होती थीं. लोग नगमा को बहुत पसंद करते थे क्योंकि स्क्रीन पर वह बहुत कूल लगती थीं.