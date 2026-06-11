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90s Hit Films: OTT पर छुपी हैं 90s बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्में! Vaastav से लेकर DDLJ तक; यहां देखें गोल्डन फिल्मों की लिस्ट

90s Bollywood Hit Films on OTT: यह कहना गलत नहीं होगा कि  90s की बॉलीवुड फिल्में उन मुख्य वजहों में से एक थीं जिनकी वजह से ये दशक भारतीय पॉप कल्चर का अहम हिस्सा बन गया. 90 के दशक ने हमें ऐसी बेहतरीन फिल्में दीं जिन्होंने आज की पसंद की जाने वाली कहानियों और कलाकारों के लिए रास्ता बनाया; साथ ही, इसने यादगार डांस स्टेप्स और फैशन ट्रेंड्स को भी जन्म दिया. मशहूर गानों और दमदार डायलॉग्स से लेकर ज़बरदस्त एक्शन और बेहतरीन एक्टिंग तक, हम आपके लिए 90s की कुछ बेहतरीन फिल्में बताने वाले हैं जो आपके OTT प्लेटफार्म पर फूल HD में मौजूद हैं. 


By: Heena Khan | Last Updated: June 11, 2026 3:00:04 PM IST

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90s Hit Films on OTT - Photo Gallery
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दामिनी (1993)

महिलाओं के अधिकारों पर बनी एक खास फिल्म मानी जाने वाली 'दामिनी' की कहानी यौन उत्पीड़न के एक मामले की सुनवाई के इर्द-गिर्द घूमती है. जब दामिनी (मीनाक्षी शेषाद्रि) अपने पति के छोटे भाई को अपनी घरेलू सहायिका का रेप करते हुए देखती है, तो वो एक ऐसे वकील गोविंद श्रीवास्तव (सनी देओल) की मदद लेती है जिनका करियर ढलान पर है, जबकि उसके ससुराल वाले सच छिपाने की कोशिश करते हैं. इसके बाद शुरू हुए कोर्ट केस में भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है. 90s की ये मशहूर फिल्म Netflix पर उपलब्ध है.

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दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (1995)

बहुत कम फिल्में 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' जैसी खास पहचान बना पाती हैं. सिनेमा के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाली यह फिल्म राज (शाहरुख खान) और सिमरन (काजोल) की प्रेम कहानी है, जो यूरोप की यात्रा के दौरान एक-दूसरे से मिलते हैं. बता दें कि ये फिल्म Amazon Prime Video पर उपलब्ध है.

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बॉर्डर (1997)

1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित, जे.पी. दत्ता की शानदार वॉर ड्रामा फिल्म 'बॉर्डर' थार रेगिस्तान में हुई लोंगेवाला की लड़ाई की घटनाओं को दिखाती है. इस लड़ाई में पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन के 120 सैनिक लगभग 3000 पाकिस्तानी सैनिकों का सामना करते हैं. ये फिल्म Amazon Prime Video पर उपलब्ध है.

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हसीना मान जाएगी (1999)

गोविंदा और संजय दत्त की जोड़ी हमेशा से कॉमेडी के लिए बेहतरीन रही है, और डेविड धवन की यह फिल्म उनकी कला का सबूत है. यह जोड़ी सोनू और मोनू नाम के दो भाइयों का किरदार निभाती है जो कुछ काम-धाम नहीं करते और अपने पिता अमीरचंद (कादर खान) से पैसे ऐंठने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. ये फिल्म ZEE5 पर उपलब्ध है.

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वास्तव: द रियलिटी (1999)

घर का खर्च चलाने के लिए संघर्ष कर रहा रघुनाथ "रघु" नामदेव शिवलकर (संजय दत्त), जो स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुका था, एक दोस्त के साथ खाने का स्टॉल शुरू करता है और अच्छा मुनाफा कमाता है. एक गैंगस्टर के भाई के साथ झगड़े के गंभीर नतीजे निकलते हैं और आखिरकार रघु मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक अहम सदस्य बन जाता है. इस फिल्म की स्टीमिंग Amazon Prime Video पर है.

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सरफरोश (1999)

सीमा पार आतंकवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे को उजागर करती फिल्म 'सरफरोश' मुंबई क्राइम ब्रांच में काम करने वाले सख्त पुलिस अधिकारी अजय राठौड़ (आमिर खान) की ज़िंदगी पर आधारित है. ये फिल्म amazon prime पर उपलब्ध है.

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डिस्क्लेमर

इस सामग्री में 90 के दशक की बॉलीवुड फिल्मों का उल्लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से किया गया है. वर्तमान में ये OTT प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं लेकिन बाद में हो या न हो इसकी कोई जानकारी नहीं है. किसी भी फिल्म की उपलब्धता संबंधित OTT प्लेटफ़ॉर्म की नीतियों, लाइसेंसिंग और क्षेत्रीय प्रतिबंधों के अनुसार समय-समय पर बदल सकती है. कृपया नवीनतम जानकारी के लिए संबंधित OTT प्लेटफ़ॉर्म पर स्वयं जांच करें.

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