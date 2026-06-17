90s Bollywood Hit Films: 90s की वो फिल्में जिन्होंने महेश भट्ट की बदल कर रख दी थी तकदीर; प्यार, रोमांस और दर्द से भरी होती थीं कहानी

90s Hit Films: 90s की फिल्में आज भी लोगों के दिलों में घर किए हुए हैं. DDLJ से लेकर हम दिल दे चुके सनम तक. लेकिन इस बीच एक ऐसा निर्देशक था जिसकी फिल्मों का जादू अब तक बरकरार है. हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि महेश भट्ट हैं. दरअसल, 90 के दशक में Mahesh Bhatt की फ़िल्में आमतौर पर भावनात्मक, वास्तविक जीवन से जुड़ी और रिश्तों की जटिलताओं को दिखाने वाली होती थीं. उनकी फिल्मों में प्यार, दर्द, परिवार, संघर्ष, अकेलापन और समाज के कठिन पहलुओं को प्रस्तुत किया जाता था. ऐसे में आज हम इनके निर्देश में बनी 90s की कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको देखने के बाद आपका दुबारा देखने का मन करेगा. इतना ही नहीं इन फिल्मों के गाने आज भी हमारी जुबान पर रहते हैं.