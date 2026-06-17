90s Bollywood Hit Films: 90s की वो फिल्में जिन्होंने महेश भट्ट की बदल कर रख दी थी तकदीर; प्यार, रोमांस और दर्द से भरी होती थीं कहानी
90s Hit Films: 90s की फिल्में आज भी लोगों के दिलों में घर किए हुए हैं. DDLJ से लेकर हम दिल दे चुके सनम तक. लेकिन इस बीच एक ऐसा निर्देशक था जिसकी फिल्मों का जादू अब तक बरकरार है. हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि महेश भट्ट हैं. दरअसल, 90 के दशक में Mahesh Bhatt की फ़िल्में आमतौर पर भावनात्मक, वास्तविक जीवन से जुड़ी और रिश्तों की जटिलताओं को दिखाने वाली होती थीं. उनकी फिल्मों में प्यार, दर्द, परिवार, संघर्ष, अकेलापन और समाज के कठिन पहलुओं को प्रस्तुत किया जाता था. ऐसे में आज हम इनके निर्देश में बनी 90s की कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको देखने के बाद आपका दुबारा देखने का मन करेगा. इतना ही नहीं इन फिल्मों के गाने आज भी हमारी जुबान पर रहते हैं.
सड़क
1991 में रिलीज़ हुई 'सड़क' संजय दत्त और पूजा भट्ट की केमिस्ट्री और सदाशिव अमरापुरकर के खतरनाक 'महारानी' वाले दमदार रोल के लिए यादगार रही. यह फ़िल्म प्यार और सुधार की कहानी के साथ-साथ इंसानों की तस्करी और अपराध जैसे गंभीर मुद्दों को बहुत असरदार ढंग से दिखाती है. इसका संगीत, खासकर "तुम्हें अपना बनाने की कसम", लोगों के दिलों को छू गया.
दिल है कि मानता नहीं
1991 की इस रोमांटिक फ़िल्म में आमिर खान और पूजा भट्ट ने घर से भागने वाली एक प्यारी सी कहानी में काम किया. 'इट हैपन्ड वन नाइट' से प्रेरित इस फ़िल्म में मासूमियत, मज़ाक और दिल को छू लेने वाले जज़्बात का मेल था. मुख्य कलाकारों के बीच की केमिस्ट्री बहुत स्वाभाविक लगी, जिससे दर्शक उनकी यात्रा से जुड़ गए. "दिल है कि मानता नहीं" और "गल्यन सकली सोनियचा" जैसे गाने आज भी लोगों को याद हैं.
आशिकी
1990 में रिलीज़ हुई 'आशिकी' ने एक पूरी पीढ़ी के लिए रोमांस की परिभाषा बदल दी. राहुल रॉय और अनु अग्रवाल अपनी नई जोड़ी और यादगार संगीत के कारण रातों-रात मशहूर हो गए. "नज़र के सामने" से लेकर "धीरे-धीरे" तक, हर गाना प्यार का एंथम बन गया. हालाँकि कहानी सरल थी, लेकिन संगीत ने फ़िल्म को ज़बरदस्त कामयाबी दिलाई.
चाहत
1996 में, 'चाहत' में शाहरुख खान और पूजा भट्ट को जुनून, त्याग और ड्रामा से भरी एक ज़बरदस्त प्रेम कहानी में दिखाया गया. फ़िल्म ने प्यार और रिश्तों के गहरे और मुश्किल पहलुओं को दिखाया, जिसमें नसीरुद्दीन शाह ने एक मज़बूत सपोर्टिंग रोल में गहराई जोड़ी. इसका संगीत, जिसमें "दिल की तन्हाई को" शामिल है, काफी लोकप्रिय हुआ.
ज़ख्म
1998 में रिलीज़ हुई 'ज़ख्म' महेश भट्ट के लिए बहुत निजी फ़िल्म थी, जो उनकी अपनी ज़िंदगी से प्रेरित थी. अजय देवगन, पूजा भट्ट और कुणाल खेमू अभिनीत इस फ़िल्म में सांप्रदायिक तनाव, पहचान और एक बेटे के अपनी माँ के साथ रिश्ते जैसे विषयों को दिखाया गया. अजय देवगन की एक्टिंग के लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड मिला, वहीं अलका याग्निक का दिल को छू लेने वाला गाना "गली में आज चाँद निकला" यादगार बन गया.
डुप्लिकेट
हालांकि 'डुप्लिकेट' (1998) को ज़्यादातर शाहरुख खान के डबल रोल के लिए जाना जाता है, लेकिन इसमें महेश भट्ट की कॉमेडी, एक्शन और रोमांस को मिलाने वाली खास शैली भी दिखी. जूही चावला और सोनाली बेंद्रे ने कहानी में हल्का-फुल्कापन लाया, जबकि शाहरुख ने मज़ाक और विलेन वाले अंदाज़ के बीच संतुलन बनाए रखा. फिल्म के अनोखे अंदाज़, रंग-बिरंगे किरदारों और शानदार गानों ने इसे एक अलग ही पहचान दी. इससे पता चलता है कि भट्ट 90 के दशक के आखिर में दर्शकों की बदलती पसंद के हिसाब से खुद को ढालने में कितने माहिर थे.