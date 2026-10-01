90s Bollywood Double Meaning Songs: सुबह को लेती है…, 90s के ऐसे ऐसे गाने सुन आजाएगी शर्म; मत मानना मम्मी-पापा की वो वाली बात

90s Bollywood Double Meaning Songs: थोड़ी सी हंसी के बिना जिंदगी कैसी? जोक्स और मीम्स हमारे लिए रोजाना ह्यूमर का डोज़ लेने का ज़रिया बन गए हैं. हालांकि, Facebook और सोशल मीडिया के ज़माने से पहले, बॉलीवुड के ऐसे गाने थे जिनका कोई मतलब नहीं होता था लेकिन उनका बहुत मतलब होता था, वो भी डबल मीनिंग वाले! बॉलीवुड म्यूज़िक इंडस्ट्री ने हमें जोशीले म्यूज़िक और एकदम सस्ते लिरिक्स वाले कई डबल मीनिंग गानों का खजाना दिया है. गंदे इशारों से भरे अजीब डबल मीनिंग गानों के लिरिक्स सुनकर, आपको हैरानी होगी कि वे सेंसर बोर्ड की कैंची से कैसे बच गए, जो आजकल बहुत तेज़ हो गई है और हर उस चीज़ को काटने के लिए तैयार है जो ठीक नहीं है.