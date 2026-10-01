90s Bollywood Double Meaning Songs: सुबह को लेती है…, 90s के ऐसे ऐसे गाने सुन आजाएगी शर्म; मत मानना मम्मी-पापा की वो वाली बात
90s Bollywood Double Meaning Songs: थोड़ी सी हंसी के बिना जिंदगी कैसी? जोक्स और मीम्स हमारे लिए रोजाना ह्यूमर का डोज़ लेने का ज़रिया बन गए हैं. हालांकि, Facebook और सोशल मीडिया के ज़माने से पहले, बॉलीवुड के ऐसे गाने थे जिनका कोई मतलब नहीं होता था लेकिन उनका बहुत मतलब होता था, वो भी डबल मीनिंग वाले! बॉलीवुड म्यूज़िक इंडस्ट्री ने हमें जोशीले म्यूज़िक और एकदम सस्ते लिरिक्स वाले कई डबल मीनिंग गानों का खजाना दिया है. गंदे इशारों से भरे अजीब डबल मीनिंग गानों के लिरिक्स सुनकर, आपको हैरानी होगी कि वे सेंसर बोर्ड की कैंची से कैसे बच गए, जो आजकल बहुत तेज़ हो गई है और हर उस चीज़ को काटने के लिए तैयार है जो ठीक नहीं है.
मैं लाया हूँ चूहा अपना
पक्का ऐसा गाना नहीं है, जिसे सुनकर सैफ अली खान को WOW महसूस होगा. बॉलीवुड के नवाब ने अपने करियर में कुछ ऐसी एक्टिंग की है जिस पर बहस हो सकती है, लेकिन उनकी 1994 की फिल्म यार गद्दार का 'रैट' सॉन्ग तो पक्का सबसे बेहतरीन है.
ये माल गाड़ी तू धक्का लगा
1994 का एक और गंदा गाना है अनिल कपूर और जूही चावला स्टारर 'अंदाज़' का गाना 'ये माल गाड़ी, तू धक्का लगा'. अगर आप सोच रहे हैं कि यह गाना ट्रेन के बारे में है, तो दोस्त, आप बिलकुल गलत हैं. फिल्म के लीड पेयर अपने हनीमून पर हैं और नैचुरली उनके हॉर्मोन उन्हें इतना साफ़ गाना गाने पर मजबूर कर रहे हैं.
हम तो तंबू में Bamboo लगाए बैठे
इस गाने में इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार, लेजेंडरी अमिताभ बच्चन 1985 की फिल्म 'मर्द' में हैं. इस गाने में वो और एक्ट्रेस अमृता सिंह एक नए शादीशुदा जोड़े का रोल कर रहे हैं जो अपनी शादी को पूरा नहीं कर पाते.
खड़ा है, खड़ा है
इरेक्शन पर एक और कवि की कल्पना अंदाज़ का यह गाना है. अनिल कपूर और जूही चावला इन गानों को देखकर अपनी फिल्मों की चॉइस से बहुत खुश नहीं होंगे.
सुबह को लेती है, दिन में लेती है, रात में लेती है
यह गाना संजय दत्त और अक्षय कुमार स्टारर फिल्म अमानत का है. सुबह को लेती है, दिन में लेती है, रात में लेती है, अपने सजन का अपने बलम का. हाँ, बिल्कुल यह गाना लवर का नाम लेने के बारे में है.
डालूंगा डालूंगा प्यार से मैं डालूंगा
फिल्म अमानत के एक और डबल मीनिंग गाने ने हलचल मचा दी थी . इस गाने में संजय दत्त गा रहे हैं, डालूंगा डालूंगा प्यार से मैं डालूंगा.