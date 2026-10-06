90s Bollywood Comedy Films: एक बार चल गईं तो मूड बना देंगी! 90s की ये 5 Bollywood फिल्में हैं हंसी का फुल डोज
90s Bollywood Comedy Films: 90s की फिल्मों में कहीं न कहीं वो जादू है जो आज भी हमें जोड़े रखता है. चाहे रोमांस की बात हो या फिर दोस्ती की. 90s की फिल्मों का आज भी कोई तोड़ नहीं है. वहीं अगर आपको लग रहा है कि इस हफ्ते आप बहुत बोर हो गए हैं, और टीवी पर कुछ भी आपका मूड अच्छा नहीं कर रहा है. तो, अपने बचपन में थोड़ी देर के लिए, खुशी से वापस जाना आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है? ज़िंदगी बहुत छोटी है. ऐसे में कुछ बेवकूफी भरी, मज़ेदार कॉमेडी पर हंसे बिना न रहा जाए, और 90 के दशक का बॉलीवुड इसीलिए तो है. चलिए आज हम आपको कुछ ऐसी 90s की कॉमेडी फ़िल्में बताने वाले हैं जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे और आपका मूड चुटकियों में बदल जाएगा.
कभी हाँ कभी ना
हाँ, यह हमेशा कहा जाएगा कि यह उन बहुत कम फिल्मों में से एक है जिसमें शाहरुख खान को लड़की नहीं मिली. Kabhi Haan Kabhi Naa आपको याद दिलाती है कि बॉलीवुड कभी फेलियर को चार्मिंग दिखाना जानता था.
डुप्लीकेट
जब शाहरुख खान कॉमेडी करते हैं, तो उन्हें सच में कोई हरा नहीं सकता. और Duplicate वही है जो आपको बुरे मूड से बाहर निकालने के लिए चाहिए. अगर एक SRK काफी नहीं है, तो आपके लिए दो हैं, और एक तो बहुत ही मज़ेदार और बुरा है. (ज़ाहिर है SRK ने इस रोल में अपनी ज़िंदगी का सबसे मज़ेदार पल बिताया).
अंदाज़ अपना अपना
आप वो फिल्म कैसे नहीं देख सकते जिसने आपका 'रॉबर्ट' कहने का तरीका बदल दिया? या वो फ़िल्म जिसने क्राइम मास्टर गोगो को सबका फैंसी ड्रेस कॉस्ट्यूम बना दिया?
हम हैं राही प्यार के
हम हैं राही प्यार के अच्छी और प्यारी है. बीच-बीच में आप इमोशनली परेशान भी होते हैं, लेकिन यही तो बात है. सेंटर में आमिर खान राहुल के रोल में हैं, जो डेडलाइन पर गारमेंट का बिज़नेस चलाते हैं और साथ ही तीन बच्चों को भी संभालते हैं जो एक बहुत ही ऑर्गनाइज़्ड बगावत करते हैं. उनके बनाए हर रूल को एक क्रिएटिव चैलेंज की तरह लिया जाता है.
प्यार किया तो डरना किया
सॉरी, लेकिन इस फिल्म का मेरा पसंदीदा सीन हमेशा सलमान खान का मुर्गियों के पीछे भागना और चिल्लाना होगा, 'मैं मुर्गी मैन हूं'. फिल्मों में काजोल के प्रोटेक्टिव भाई का रोल करने वाले अरबाज खान उनसे पूछते हैं, "क्या तुम्हें पक्का है कि तुम इसी से प्यार करती हो?" घबराकर वह हां कहती हैं. "ठीक है."