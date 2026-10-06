90s Bollywood Comedy Films: एक बार चल गईं तो मूड बना देंगी! 90s की ये 5 Bollywood फिल्में हैं हंसी का फुल डोज

90s Bollywood Comedy Films: 90s की फिल्मों में कहीं न कहीं वो जादू है जो आज भी हमें जोड़े रखता है. चाहे रोमांस की बात हो या फिर दोस्ती की. 90s की फिल्मों का आज भी कोई तोड़ नहीं है. वहीं अगर आपको लग रहा है कि इस हफ्ते आप बहुत बोर हो गए हैं, और टीवी पर कुछ भी आपका मूड अच्छा नहीं कर रहा है. तो, अपने बचपन में थोड़ी देर के लिए, खुशी से वापस जाना आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है? ज़िंदगी बहुत छोटी है. ऐसे में कुछ बेवकूफी भरी, मज़ेदार कॉमेडी पर हंसे बिना न रहा जाए, और 90 के दशक का बॉलीवुड इसीलिए तो है. चलिए आज हम आपको कुछ ऐसी 90s की कॉमेडी फ़िल्में बताने वाले हैं जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे और आपका मूड चुटकियों में बदल जाएगा.