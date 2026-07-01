90s Bollywood: बारिश में भीगा बदन और दिखे क्लीवेज! 90s की एक्ट्रेस से की जाती थी ऐसी-ऐसी डिमांड; खुद इस हीरोइन ने खोला इंडस्ट्री का राज

90s Bollywood Actress: 90s की हसीनाओं का जादू आज भी कायम है. जादू के पीछे की वजह कोई छोटी-मोटी नहीं है. लोगों की दिलों में जगह बनाने लिए 90s की एक्ट्रेस ने कई ऐसी चीजें की हैं जो हर किसी के बस की बात नहीं है. बता दें कि इस बात की जानकारी किसी और ने नहीं 90s की हसीना जीनत अमान ने ही दी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज़ीनत अमान ने अपने करियर में कई तरह के रोल किए हैं, लेकिन इंडस्ट्री में उन्हें मुख्य रूप से उनके बोल्ड किरदारों के लिए जाना जाता है. लोग अक्सर सोचते थे कि उनकी असल ज़िंदगी की पर्सनैलिटी वैसी ही है जैसे उनके पर्दे पर निभाए गए बोल्ड किरदार. लेकिन अब उन्होंने खुद सामने आकर बताया है कि एक हेरोईन बनने के लिए इंडस्ट्री में क्या-क्या करना पड़ता है.