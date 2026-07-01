90s Bollywood: बारिश में भीगा बदन और दिखे क्लीवेज! 90s की एक्ट्रेस से की जाती थी ऐसी-ऐसी डिमांड; खुद इस हीरोइन ने खोला इंडस्ट्री का राज
90s Bollywood Actress: 90s की हसीनाओं का जादू आज भी कायम है. जादू के पीछे की वजह कोई छोटी-मोटी नहीं है. लोगों की दिलों में जगह बनाने लिए 90s की एक्ट्रेस ने कई ऐसी चीजें की हैं जो हर किसी के बस की बात नहीं है. बता दें कि इस बात की जानकारी किसी और ने नहीं 90s की हसीना जीनत अमान ने ही दी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज़ीनत अमान ने अपने करियर में कई तरह के रोल किए हैं, लेकिन इंडस्ट्री में उन्हें मुख्य रूप से उनके बोल्ड किरदारों के लिए जाना जाता है. लोग अक्सर सोचते थे कि उनकी असल ज़िंदगी की पर्सनैलिटी वैसी ही है जैसे उनके पर्दे पर निभाए गए बोल्ड किरदार. लेकिन अब उन्होंने खुद सामने आकर बताया है कि एक हेरोईन बनने के लिए इंडस्ट्री में क्या-क्या करना पड़ता है.
बोल्ड अंदाज से बनाए दीवाने
बता दें कि ज़ीनत अमान 90s की वो एक्ट्रेस हैं जो बेहद खूबसूरत हैं और आज भी उनके जलवे कायम हैं. वो अपने बोल्ड अंदाज़ से बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा देती थीं और दर्शक उनके किरदारों के दीवाने हो जाते थे. फिर भी, एक्ट्रेस ने अब बताया है कि ये किरदार अक्सर प्रोड्यूसर्स की अजीब मांगों का नतीजा होते थे.
पर्दे के पीछे कैसी थी एक्ट्रेस
जीनत अमान ने हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग और मज़बूत पहचान बनाई है और ज़्यादातर हिट फ़िल्मों में काम किया है. उनके किरदारों ने अक्सर दर्शकों को हैरान कर दिया. हालांकि, उनका कहना है कि असल ज़िंदगी में वो वैसी नहीं थीं जैसी पर्दे पर दिखती थीं.
सेक्स सिंबल का मिला लेबल
जीनत अमान हाल ही में शुभ्रा अयप्पा के यूट्यूब चैनल पर नज़र आईं. बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, "मुझे लगता था कि मैं अलग दिखती हूं, लेकिन ऐसा नहीं था. लंबे समय तक मुझे 'सेक्स सिंबल' का लेबल दिया गया."
सेट पर होती थीं कुछ ही महिलाएं
ज़ीनत ने यह भी बताया कि उस समय फ़िल्म सेट पर कितनी कम महिलाएं होती थीं. फ़िल्ममेकर्स एक्ट्रेस की परवाह नहीं करते थे और शायद ही कभी उनसे किसी चीज़ पर सलाह लेते थे; उनका मुख्य ध्यान बस इस बात पर होता था कि वे कैसी दिखती हैं.
बारिश में भीगने का रहता था इंतजार
इस बारे में और बताते हुए ज़ीनत ने कहा, "किसी को मेरी समझदारी या इस बात की परवाह नहीं थी कि मुझे किसी खास सीन में दिलचस्पी है या नहीं. एक्ट्रेस को सिर्फ़ इस उम्मीद पर आंका जाता था कि वे आएंगी, डांस करेंगी, कुछ लाइनें बोलेंगी और बारिश में भीग जाएंगी—बस इतना ही."
क्लीवेज दिखाना होती थी मांग
ज़ीनत ने उस समय की इंडस्ट्री की कड़वी सच्चाई भी बताई, "प्रोडक्शन टीम की एकमात्र मांग ज़्यादा से ज़्यादा क्लीवेज दिखाने की होती थी. वे पीठ दिखाना चाहते थे; ये मांगें सीधे प्रोडक्शन की तरफ़ से आती थीं."