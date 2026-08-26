ट्रांसपेरेंट साड़ी और भीगा बदन! मंदाकिनी ही नहीं, 90s की इन हीरोइनों ने भी झरने के नीचे लगाई थी आग

90s Bollywood Actress In Transparent Saree: आज भी 90s बॉलीवुड की हसीनाओं की अदाएं और उनकी हिरनी जैसी चाल का हर कोई दीवाना है. मंदाकिनी से लेकर माधुरी दीक्षित तक फैंस के दिल में ऐसे ही घर कर के नहीं बैठी हैं. इसके लिए उन्होंने हर तरह के किरदार में ढलने की कोशिश की साथ ही हर तरह के कपड़े पहने. आज हम उस ट्रांसपेरेंट साड़ी या कपड़ों की बात करेंगे जो कई बॉलीवुड की एक्ट्रेस ने पहना है. इतना ही नहीं, बल्कि झरने के नीचे बेहद खूबसूरत अदाओं संग डांस भी किया है. आपने मंदाकिनी की ही ट्रांसपेरेंट साड़ी में तस्वीरें देखी होंगी. लेकिन आज हम इनके अलावा मशहूर बॉलीवुड की उन हसीनाओं को दिखाएंगे जिन्होंने मंदाकिनी का ये ट्रेंड फॉलो किया था.