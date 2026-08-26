ट्रांसपेरेंट साड़ी और भीगा बदन! मंदाकिनी ही नहीं, 90s की इन हीरोइनों ने भी झरने के नीचे लगाई थी आग

ट्रांसपेरेंट साड़ी और भीगा बदन! मंदाकिनी ही नहीं, 90s की इन हीरोइनों ने भी झरने के नीचे लगाई थी आग
90s Bollywood Actress In Transparent Saree: आज भी 90s बॉलीवुड की हसीनाओं की अदाएं और उनकी हिरनी जैसी चाल का हर कोई दीवाना है. मंदाकिनी से लेकर माधुरी दीक्षित तक फैंस के दिल में ऐसे ही घर कर के नहीं बैठी हैं. इसके लिए उन्होंने हर तरह के किरदार में ढलने की कोशिश की साथ ही हर तरह के कपड़े पहने. आज हम उस ट्रांसपेरेंट साड़ी या कपड़ों की बात करेंगे जो कई बॉलीवुड की एक्ट्रेस ने पहना है. इतना ही नहीं, बल्कि झरने के नीचे बेहद खूबसूरत अदाओं संग डांस भी किया है. आपने मंदाकिनी की ही ट्रांसपेरेंट साड़ी में तस्वीरें देखी होंगी. लेकिन आज हम इनके अलावा मशहूर बॉलीवुड की उन हसीनाओं को दिखाएंगे जिन्होंने मंदाकिनी का ये ट्रेंड फॉलो किया था.
मंदाकिनी
फिल्म 'राम तेरी गंगा मैली' में मंदाकिनी ने ट्रांसपेरेंट साड़ी पहन कहर ढाया था. इनका झरने वाला सीन बहुत मशहूर हुआ था. उन्होंने न सिर्फ झरने के नीचे खड़े होकर बोल्ड सीन दिए, बल्कि पूरी फिल्म में एक बोल्ड अंदाज़ भी दिखाया.
ज़ीनत अमान
फिल्म 'सत्यम शिवम सुंदरम' में ज़ीनत अमान ने पारदर्शी साड़ी पहनकर झरने के नीचे ऐसे शानदार पोज़ दिए कि लोगों की धड़कनें बढ़ गईं. यह सीन काफी चर्चा का विषय बना. ज़ीनत को उस दौर की सबसे स्टाइलिश और बोल्ड अभिनेत्रियों में से एक माना जाता था.
माधुरी दीक्षित
मशहूर एक्ट्रेस माधुरी भी इस लिस्ट में शामिल हैं. उन्होंने झरने के नीचे नहाते हुए एक सीन से खूब सुर्खियां बटोरीं. यह फिल्म हिफ़ाज़त थी.
उर्मिला मातोंडकर
उर्मिला मातोंडकर ने फिल्म 'रंगीला' में ऐसा ही एक सीन किया था. झरने के नीचे पारदर्शी कपड़े पहनकर उन्होंने इतना बोल्ड अंदाज़ दिखाया कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए.
शिल्पा शिरोडकर
शिल्पा शिरोडकर ने भी झरने के नीचे मनमोहक डांस करते हुए पारदर्शी साड़ी पहनी थी. यह सीन फिल्म 'किशन कन्हैया' में था.
मून मून सेन
सुचित्रा सेन की बेटी मून मून सेन हमेशा से अपनी बोल्ड इमेज के लिए जानी जाती रही हैं. उन्होंने बंगाली फिल्म 'गजा मुकुटा' में झरने के नीचे नहाते हुए पोज़ दिया था.
मल्लिका शेरावत
फिल्म 'ख्वाहिश' से मल्लिका शेरावत को ज़रूर याद किया जाता है. इस फिल्म में 17 किसिंग सीन देकर हलचल मचाने वाली मल्लिका ने झरने के नीचे नहाते हुए भी शानदार पोज़ दिया था.