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90s Bollywood Rain Songs: भीगी साड़ी और कातिलाना अंदाज़! 90s की इन एक्ट्रेस का जलवा आज भी है कायम; देखें तस्वीरें

90s Bollywood Rain Songs: 90s की फिल्मे और गाने आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में शामिल हैं. और उसकी वजह 90s की हसीनाओं की एक्टिंग और उनकी अदाएं हैं. आज भी लोग 90s की एक्ट्रेस को अक्सर बॉलीवुड की नई एक्ट्रेस से ज्यादा अहमियत देते हैं. रवीना टंडन से लेकर माधुरी दीक्षित, इन हसीनाओं के गानों ने युवाओं से लेकर बूढ़ों तक को अपना दीवाना बनाया हुआ है. वहीँ इन हसीनाओं का साड़ी में गजब डांस, कदमों को थिरकने पर मजबूर कर देता है. ऐसे में आज हम आपको 90s की अदाकाराओं का साड़ी में वो लुक दिखाने वाले हैं जिसे देखते ही हर कोई दीवाना हो जाता है.


By: Heena Khan | Published: June 13, 2026 9:39:35 AM IST

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90s rain hit songs - Photo Gallery
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रवीना टंडन

1994 की सुपरहिट फिल्म 'मोहरा' के गाने में अक्षय कुमार और रवीना टंडन की केमिस्ट्री ने स्क्रीन पर आग लगा दी थी. रवीना ने अपनी सेक्सी पीली साड़ी और डांस मूव्स से फैंस का दिल जीत लिया था. इस गाने की खासियत थी असल ज़िंदगी में कभी प्रेमी रहे अक्षय और रवीना के बीच की ज़बरदस्त केमिस्ट्री.

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स्मिता पाटिल

दर्शकों को स्मिता पाटिल का एक अलग, कामुक और आकर्षक अंदाज़ देखने को मिला, जो अपनी लीक से हटकर फिल्मों और असल ज़िंदगी जैसे किरदारों के लिए जानी जाती थीं. सफेद साड़ी में उनके ठुमके और उनकी छरहरी काया आज भी दर्शकों के ज़हन में ताज़ा है. अमिताभ और स्मिता ने 'नमक हलाल' फिल्म के ज़बरदस्त गाने 'आज रपट जाएं' पर डांस किया था.

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करीना कपूर

वह इस समय बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस अभिनेत्रियों में से एक हैं. वह फैशनेबल हैं और ज़्यादातर ग्लैमरस किरदार निभाती नज़र आती हैं. हालांकि, 'चमेली' फिल्म में उन्होंने एक सेक्स वर्कर का किरदार निभाने की चुनौती स्वीकार की. उन्होंने अपने लुक और मेकअप पर बहुत मेहनत की. इस गाने में उन्हें देखकर कोई भी आसानी से कह सकता है कि बेबो ने गाने के साथ पूरा न्याय किया है. 'चमेली' फिल्म के गाने 'भागे रे मन' पर नीले ब्लाउज़ के साथ चमकीली लाल साड़ी पहने करीना एक आकर्षक महिला के रूप में बेहतरीन लग रही थीं.

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सुष्मिता सेन

सुष्मिता सेन का आखिरी यादगार रोल फराह खान की फिल्म 'मैं हूं ना' में था, जिसमें उन्होंने साड़ी और वाइब्रेंट प्रिंट्स की शौकीन एक सेक्सी और सोफिस्टिकेटेड टीचर का किरदार निभाया था. अभिनेत्री फिल्म के हर सीन में बेहद आकर्षक लग रही थीं. लेकिन साड़ी वाला यह गाना दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर गया. रोमांस के किंग शाहरुख खान के साथ 'तुम्हें जो मैंने देखा' गाने में उनकी आकर्षक बॉडी और कामुक डांस ने खूब धूम मचाई.

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ज़ीनत अमान

छत पर डांस करने से लेकर झूले पर बारिश का मज़ा लेने तक, आकर्षक ज़ीनत अमान ने अपने कामुक रेन डांस 'हाय हाय ये मजबूरी' के दौरान कई तरह के मज़ेदार अंदाज़ दिखाए. फ्लोरल ऑरेंज साड़ी में भीगी हुई अभिनेत्री बेहद खूबसूरत लग रही थीं. गीली ऑरेंज साड़ी और ब्लाउज़ ज़ीनत पर खूब जंच रहे थे, जो स्क्रीन पर नज़र आने वाली सबसे आकर्षक अभिनेत्रियों में से एक हैं.

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माधुरी दीक्षित

माधुरी दीक्षित के डांस नंबरों की एक लंबी लिस्ट है. लेकिन उनके ज़बरदस्त गाने 'धक-धक करने लगा' ने ही उन्हें फ़िल्म इंडस्ट्री में 'धक-धक गर्ल' का टाइटल दिलाया. अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की फ़िल्म 'बेटा' को दर्शकों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला.

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90s bollywood songs90s Hit SongsMadhuri Dixitraveena tandon
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