90s Bollywood Rain Songs: भीगी साड़ी और कातिलाना अंदाज़! 90s की इन एक्ट्रेस का जलवा आज भी है कायम; देखें तस्वीरें

90s Bollywood Rain Songs: 90s की फिल्मे और गाने आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में शामिल हैं. और उसकी वजह 90s की हसीनाओं की एक्टिंग और उनकी अदाएं हैं. आज भी लोग 90s की एक्ट्रेस को अक्सर बॉलीवुड की नई एक्ट्रेस से ज्यादा अहमियत देते हैं. रवीना टंडन से लेकर माधुरी दीक्षित, इन हसीनाओं के गानों ने युवाओं से लेकर बूढ़ों तक को अपना दीवाना बनाया हुआ है. वहीँ इन हसीनाओं का साड़ी में गजब डांस, कदमों को थिरकने पर मजबूर कर देता है. ऐसे में आज हम आपको 90s की अदाकाराओं का साड़ी में वो लुक दिखाने वाले हैं जिसे देखते ही हर कोई दीवाना हो जाता है.