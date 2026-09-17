90s Bollywood Actor Photoshoot: रवीना की गोद में सनी देओल, करिश्मा की टांगों से लिपटे अक्षय खन्ना! 90s का ये अभद्र फोटोशूट देख कर लेंगे आंखें बंद

90s Bollywood Actor-Actress Photoshoot: 90 के दशक में बॉलीवुड गानों और फिल्मों के साथ-साथ सितारों के फोटोशूट भी काफी चर्चा में रहते थे. उस दौर में एक्टर्स को अक्सर ऐसी अजीबोगरीब, अतरंगी और मजेदार पोज में क्लिक किया जाता था, जिन्हें देखकर आज हंसी रोक पाना मुश्किल हो जाता है. चाहे गोविंदा का अजीब ड्रेसिंग सेंस और अतरंगी एक्सप्रेशन्स हों, अक्षय कुमार का अजीबोगरीब पोज में स्टंट करना हो, या फिर सनी देओल का बिना किसी तालमेल के भारी-भरकम पोज देना. उस दौर की तस्वीरें अपने आप में एक अलग ही लेवल का मनोरंजन थीं. उस समय के ये अतरंगी फोटोशूट आज भी सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं और लोगों को 90 के दशक की उन मीठी और फनी यादों में वापस ले जाते हैं.