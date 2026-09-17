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90s Bollywood Actor Photoshoot: रवीना की गोद में सनी देओल, करिश्मा की टांगों से लिपटे अक्षय खन्ना! 90s का ये अभद्र फोटोशूट देख कर लेंगे आंखें बंद

90s Bollywood Actor-Actress Photoshoot: 90 के दशक में बॉलीवुड गानों और फिल्मों के साथ-साथ सितारों के फोटोशूट भी काफी चर्चा में रहते थे. उस दौर में एक्टर्स को अक्सर ऐसी अजीबोगरीब, अतरंगी और मजेदार पोज में क्लिक किया जाता था, जिन्हें देखकर आज हंसी रोक पाना मुश्किल हो जाता है. चाहे गोविंदा का अजीब ड्रेसिंग सेंस और अतरंगी एक्सप्रेशन्स हों, अक्षय कुमार का अजीबोगरीब पोज में स्टंट करना हो, या फिर सनी देओल का बिना किसी तालमेल के भारी-भरकम पोज देना. उस दौर की तस्वीरें अपने आप में एक अलग ही लेवल का मनोरंजन थीं. उस समय के ये अतरंगी फोटोशूट आज भी सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं और लोगों को 90 के दशक की उन मीठी और फनी यादों में वापस ले जाते हैं.


By: Heena Khan | Published: September 17, 2026 11:39:55 AM IST

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90s Bollywood Actor-Actress Photoshoot
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मिथुन चक्रवर्ती और संजय दत्त का अजीब फोटोशूट

जहां एक तरफ मिथुन चक्रवर्ती शर्टलेस हैं और एक कुत्ते के साथ दिख रहे हैं, जबकि संजय दत्त फटी हुई बनियान में सोनम खान के साथ पोज दे रहे हैं, जिससे हंसी आ रही है.

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अक्षय कुमार-गोविंदा और जूही

फोटोशूट में एक्टर गोविंदा ने बैकलेस ड्रेस पहनी है, और जूही ट्विनिंग कर रही हैं. एक्ट्रेस ने जिस तरह से अक्षय कुमार के साथ पोज दिया है, वो लोगों को हंसा रहा है.

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शक्ति कपूर और अक्षय खन्ना

अक्षय खन्ना और करिश्मा कपूर के इस अश्लील फोटोशूट पर यूजर्स हंस रहे हैं. वो शक्ति कपूर की तारीफ भी कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ऐसी फोटो किसने क्लिक की होगी.

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शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार

अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी कभी रिलेशनशिप में थे. उनके बीच बहुत अच्छा बॉन्ड था, और फोटो उसी समय की लग रही है. वो एक्टर की कमर पर लटकी हुई दिख रही हैं और एक्टर मुस्कुरा रहे हैं.

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पोज के नाम पर कुछ भी

एक्टर पोज देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. 90 के दशक में, चाहे मैगज़ीन कवर के लिए फ़ोटोशूट हो या फ़िल्म पोस्टर के लिए पोज़ देना हो, एक्टर कुछ भी कर देते थे.

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रवीना की गोद में बैठे सनी देओल

कुछ समय पहले, अनुराग कश्यप की एक फ़ोटो सामने आई थी जिसमें वे तापसी पन्नू की गोद में बैठे थे. इसने काफ़ी हंगामा मचा दिया था. हालाँकि, सनी देओल और रवीना टंडन पहले भी ऐसे पोज़ दे चुके हैं. लेकिन तब लोगों को यह बहुत सुंदर लगा था.

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