Sawan 2026: बैंगन से लेकर प्याज-लहसुन तक, सावन में आपकी थाली से क्यों गायब हो जाती हैं ये 9 चीजें? जानिए इसके पीछे का राज!

Foods Avoided In Sawan: मानसून की पहली फुहार के साथ ही भारत में सिर्फ मौसम ही नहीं बदलता, बल्कि देश भर के घरों की रसोई में भी एक हेल्दी और सात्विक बदलाव आ जाता है. सावन (श्रावण) के पवित्र महीने में प्लेट्स ज्यादा सादी हो जाती हैं, मसालों का इस्तेमाल कम हो जाता है, और कई ऐसी चीजें जो सालभर खाई जाती हैं, वे अचानक मेन्यू से गायब हो जाती हैं. सावन के महीने में पीढ़ियों से खान-पान के विशेष नियमों का पालन होता आया है. भगवान शिव की भक्ति से जुड़ी ये परंपराएं सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और व्यावहारिक रूप से भी बेहद जरूरी हैं. मानसूनी मौसम में ह्यूमिडिटी (नमी) बढ़ जाती है, आयुर्वेद के अनुसार पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, और बैक्ट्रिया व कीड़े-मकोड़े पनपने का खतरा बढ़ जाता है. आइए जानते हैं सावन के महीने में किन 10 चीजों से परहेज किया जाता है और इसके पीछे क्या वजह है-