टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग से पहले भी दहला बॉलीवुड! गुलशन कुमार से सलमान खान तक, बॉलीवुड के 9 सितारों पर बरसीं गोलियां; टूटा अंडरवर्ल्ड का कहर!

9 Bollywood Celebrity Attacks: बॉलीवुड में सुरक्षा के मुद्दों पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है, जिसकी मुख्य वजह हाल ही में अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुआ फायरिंग का मामला है. मुंबई के जुहू इलाके में हुई इस घटना ने फिल्म इंडस्ट्री और फैंस को झकझोर कर रख दिया है. अंडरवर्ल्ड के खौफ और जबरन वसूली (एक्सटॉर्शन) की पुरानी कहानियां एक बार फिर ताजा हो गई हैं. मुंबई से लेकर कनाडा तक, कई नामी हस्तियां गैंगस्टर्स और शूटर्स के निशाने पर आ चुकी हैं. गुलशन कुमार जैसे दिग्गजों ने जहां अपनी जान गंवाई, वहीं राकेश रोशन, सलमान खान और कपिल शर्मा जैसे सितारों ने इन जानलेवा हमलों का डटकर सामना किया और सुरक्षित बचे. आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं बॉलीवुड से जुड़े उन 9 बड़े मामलों को, जिन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था.