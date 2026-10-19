टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग से पहले भी दहला बॉलीवुड! गुलशन कुमार से सलमान खान तक, बॉलीवुड के 9 सितारों पर बरसीं गोलियां; टूटा अंडरवर्ल्ड का कहर!
9 Bollywood Celebrity Attacks: बॉलीवुड में सुरक्षा के मुद्दों पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है, जिसकी मुख्य वजह हाल ही में अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुआ फायरिंग का मामला है. मुंबई के जुहू इलाके में हुई इस घटना ने फिल्म इंडस्ट्री और फैंस को झकझोर कर रख दिया है. अंडरवर्ल्ड के खौफ और जबरन वसूली (एक्सटॉर्शन) की पुरानी कहानियां एक बार फिर ताजा हो गई हैं. मुंबई से लेकर कनाडा तक, कई नामी हस्तियां गैंगस्टर्स और शूटर्स के निशाने पर आ चुकी हैं. गुलशन कुमार जैसे दिग्गजों ने जहां अपनी जान गंवाई, वहीं राकेश रोशन, सलमान खान और कपिल शर्मा जैसे सितारों ने इन जानलेवा हमलों का डटकर सामना किया और सुरक्षित बचे. आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं बॉलीवुड से जुड़े उन 9 बड़े मामलों को, जिन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था.
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग
हाल ही में अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर मुंबई के जुहू इलाके में अज्ञात हथियारबंद लोगों द्वारा कई राउंड फायरिंग करने का मामला सामने आया. गनीमत यह रही कि इस घटना में टाइगर सुरक्षित बच गए, लेकिन इस हमले ने फिल्म इंडस्ट्री की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. शुरुआती जांच में इसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और गैंगस्टर्स से जुड़ी धमकियों से जोड़कर देखा जा रहा है.
गुलशन कुमार की सनसनीखेज हत्या
अगस्त 1997 में टी-सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार की मुंबई के अंधेरी स्थित जीतेश्वर महादेव मंदिर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हमलावरों ने उन्हें कुल 16 गोलियां मारी थीं. इस घटना ने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया था और साबित कर दिया था कि फिल्म जगत के लोग अंडरवर्ल्ड के कितने बड़े निशाने पर हैं.
मनमोहन शेट्टी पर जानलेवा हमला
दिसंबर 1999 में फिल्म निर्माता और एडलैब्स के फाउंडर मनमोहन शेट्टी पर जानलेवा हमला हुआ था. अबू सलेम के एक करीबी ने उन पर यह हमला करवाया था, जिससे वे बाल-बाल बच गए थे. इस घटना के बाद उनकी सुरक्षा को बढ़ाते हुए उन्हें भारी आर्म्स सिक्योरिटी मुहैया कराई गई थी.
कपिल शर्मा के कैफे पर ताबड़तोड़ फायरिंग
कॉमेडियन कपिल शर्मा का कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में स्थित 'कैप्स कैफे' भी बदमाशों के निशाने पर आ चुका है. पिछले साल जुलाई से अक्टूबर के बीच इस रेस्टोरेंट पर तीन अलग-अलग फायरिंग की घटनाएं हुईं, जिसने विदेशों में भी भारतीय कलाकारों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है.
राकेश रोशन पर ऑफिस के बाहर हमला
फिल्म 'कहो ना... प्यार है' की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद 21 जनवरी 2000 को फिल्ममेकर राकेश रोशन पर जानलेवा हमला हुआ था. उनके ऑफिस के बाहर दो अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोलियां चलाईं. उनके हाथ और सीने में गोली लगी थी, लेकिन वे चमत्कारिक रूप से बच गए. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह हफ्ता वसूली (एक्सटॉर्शन) न देने की वजह से किया गया था.
राजीव राय पर अबू सलेम गैंग का हमला
'गुप्त' जैसी बेहतरीन फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर राजीव राय पर 1997 में सेंट्रल मुंबई में हमला हुआ था. अबू सलेम गैंग से जुड़े पांच हमलावरों ने उन पर उस वक्त गोलियां चलाईं जब वे अपने ऑफिस से बाहर निकल रहे थे. गनीमत रही कि उनके पुलिस-प्रोटेक्टेड बॉडीगार्ड्स ने समय पर मोर्चा संभाल लिया और हमलावरों को खदेड़ दिया.
सलमान खान और गैलेक्सी अपार्टमेंट फायरिंग
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की धमकियों के बीच 14 अप्रैल 2024 को दो बाइक सवारों ने सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी. इस घटना के बाद एक्टर की सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा कड़ी कर दी गई है और कोर्ट से लेकर उनके घर तक कड़ा पहरा रहता है.
दिशा पाटनी के परिवार के घर पर हमला
सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के पिता (रिटायर्ड डीएसपी) जगदिश पाटनी के घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की. गोल्डी बराड़ और रोहित गोडारा गैंग ने सोशल मीडिया पर इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इस घटना को दिशा की बहन की एक कमेंट के लिए वार्निंग बताया था. बाद में एनकाउंटर में शूटर्स मारे गए थे.
रोहित शेट्टी के घर को बनाया गया निशाना
फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के मुंबई के जुहू स्थित घर पर 1 फरवरी 2026 की रात फायरिंग की एक और बड़ी घटना सामने आई. पुलिस जांच में सामने आया कि यह हमला शुभम लोनकर गैंग द्वारा पैसे ऐंठने और दहशत फैलाने के इरादे से किया गया था. इस मामले में पुलिस ने आगरा और अन्य जगहों से कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है.