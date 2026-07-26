फिल्मी पर्दे के पीछे सियासी रुतबा: ये हैं बॉलीवुड के वे 9 सितारे, जिनके परिवार की जड़ें राजनीति में हैं बेहद गहरी!

बॉलीवुड की चमक-धमक और चकाचौंध भरी दुनिया में हर कोई अपनी मेहनत के दम पर पहचान बनाने की कोशिश करता है. कुछ अपने दम पर बड़े पर्दे पर चमक जाते हैं लेकिन कुछ कलाकारों का सफर बीच में ही हल्का पड़ जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे कई चहेते सितारे ऐसे भी हैं, जिनका नाता सिर्फ फिल्मी दुनिया से नहीं, बल्कि देश की राजनीति के दिग्गजों से भी है. जी हां. पर्दे पर अपने अभिनय का जादू बिखेरने वाले कई सितारे ऐसे राजनीतिक परिवारों से आते हैं, जिनका सियासी गलियारों में बहुत बड़ा रसूख रहा है. आइए, आज ऐसे ही कुछ जाने-माने बॉलीवुड सितारों के बारे में जानते हैं जिनकी रगों में फिल्मों के साथ-साथ राजनीति का खून भी दौड़ता है. इनमें से कुछ कलाकात तो आपके फेवरेट भी हो सकते हैं. देखिए पूरी लिस्ट-