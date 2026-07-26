फिल्मी पर्दे के पीछे सियासी रुतबा: ये हैं बॉलीवुड के वे 9 सितारे, जिनके परिवार की जड़ें राजनीति में हैं बेहद गहरी!
बॉलीवुड की चमक-धमक और चकाचौंध भरी दुनिया में हर कोई अपनी मेहनत के दम पर पहचान बनाने की कोशिश करता है. कुछ अपने दम पर बड़े पर्दे पर चमक जाते हैं लेकिन कुछ कलाकारों का सफर बीच में ही हल्का पड़ जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे कई चहेते सितारे ऐसे भी हैं, जिनका नाता सिर्फ फिल्मी दुनिया से नहीं, बल्कि देश की राजनीति के दिग्गजों से भी है. जी हां. पर्दे पर अपने अभिनय का जादू बिखेरने वाले कई सितारे ऐसे राजनीतिक परिवारों से आते हैं, जिनका सियासी गलियारों में बहुत बड़ा रसूख रहा है. आइए, आज ऐसे ही कुछ जाने-माने बॉलीवुड सितारों के बारे में जानते हैं जिनकी रगों में फिल्मों के साथ-साथ राजनीति का खून भी दौड़ता है. इनमें से कुछ कलाकात तो आपके फेवरेट भी हो सकते हैं. देखिए पूरी लिस्ट-
1. रितेश देशमुख
फिल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीतने वाले रितेश देशमुख किसी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं आते, बल्कि उनका ताल्लुक महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े परिवारों में से एक से है. रितेश के पिता स्वर्गीय विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं. इसके अलावा उनके भाई अमित और धीरज देशमुख भी राजनीति में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभा रहे हैं.
2. भूमि पेडनेकर
फिल्म 'दम लगा के हइशा' से धमाकेदार डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने अपनी दमदार एक्टिंग से इंडस्ट्री में एक खास जगह बनाई है. क्या आपको पता है कि भूमि के पिता स्वर्गीय सतीश पेडनेकर महाराष्ट्र के एक जाने-माने राजनेता थे और राज्य के गृह एवं श्रम मंत्री के पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पिता का ओरल कैंसर से निधन के बाद भूमि की मां ने एंटी टबैको ड्राइव में अहम रोल अदा किया.
3. आयुष शर्मा
सलमान खान के बहनोई और एक्टर आयुष शर्मा फिल्मों में आने से पहले ही अपने फैमिली बैकग्राउंड को लेकर चर्चा में रहे हैं. आयुष का परिवार हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बेहद मजबूत और पॉपुलर स्थान रखता है, उनके पिता अनिल शर्मा हिमाचल के एक प्रमुख राजनेता हैं.
4. शरवरी वाघ
अपनी अदाकारी से बिग स्क्रीन पर जलवा बिखेरने वाली एक्ट्रेस शरवरी वाघ भी एक पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक रखती हैं. शरवरी के दादा कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज राजनेता मनोहर जोशी थे.
5. नेहा शर्मा
फैशन डिजाइनिंग से लेकर एक्टिंग की दुनिया तक का सफर तय करने वाली खूबसूरत एक्ट्रे,स नेहा शर्मा भी राजनीति से गहराई से जुड़ी हैं. उनके पिता अजीत शर्मा बिहार के एक जाने-माने और कद्दावर राजनेता हैं, जो राजनीति में एक मजबूत हस्ती माने जाते हैं.
6. अरुणोदय सिंह
जिस्म 2 जैसी फिल्मों में अपनी मस्कुलर बॉडी और सबसे हटके अंदाज से पहचान बनाने वाले अभिनेता अरुणोदय सिंह का सियासी इतिहास बेहद पुराना और दमदार है. उनके पिता अजय अरुण सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति का जाना-माना नाम हैं और मंत्री भी रह चुके हैं. इतना ही नहीं, अरुणोदय के दादा स्वर्गीय अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के बड़े केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं.
7. संजय दत्त
बॉलीवुड के मुन्ना भाई उर्फ संजय दत्त भी फिल्मी और सियासी दोनों दिग्गजों की विरासत संभालते आए हैं. उनके माता-पिता यानी सुनील दत्त और नर्गिस दोनों ही न सिर्फ महान कलाकार थे, बल्कि राजनीति में भी काफी सक्रिय रहे. उनके पिता सुनील दत्त संसद सदस्य (MP) और केंद्रीय मंत्री भी रहे थे.
8. सोनाक्षी सिन्हा
दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा के घर में भी फिल्मों और राजनीति का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है. वह दिग्गज अभिनेता और जाने-माने राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हैं. उनके पिता लंबे समय से लोकसभा सांसद और कई मंत्री पदों पर देश की सेवा कर चुके हैं.
9. प्रतीक बब्बर
अपनी मां और महान दिवंगत अभिनेत्री स्मिता पाटिल के नक्शेकदम पर चलते हुए प्रतीक ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा. उनके पिता राज बब्बर देश के जाने-माने और वरिष्ठ राजनेता हैं, जो कई बार सांसद (MP) रह चुके हैं.