8th Pay Commission: 7वां वेतन आयोग खत्म होने के बाद क्या नहीं बढ़ेगा DA? जानें सरकार ने इस पर क्या कहा

8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग के लिए सरकार ने नियम जारी कर दिए हैं, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस रंजना देसाई कर रही हैं. उनका कहना है कि आयोग 18 महीने में वेतन, बोनस और ग्रेच्युटी पर सिफारिशें देगा. वित्त मंत्रालय ने महंगाई भत्ते (DA) को लेकर अफवाहों को खारिज कर दिया है उन्होने साफ कहा है कि DA में बढ़ोतरी होना जारी रहेगा.