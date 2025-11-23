  • Home>
  8th Pay Commission: 7वां वेतन आयोग खत्म होने के बाद क्या नहीं बढ़ेगा DA? जानें सरकार ने इस पर क्या कहा

8th Pay Commission: 7वां वेतन आयोग खत्म होने के बाद क्या नहीं बढ़ेगा DA? जानें सरकार ने इस पर क्या कहा

8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग के लिए सरकार ने नियम जारी कर दिए हैं, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस रंजना देसाई कर रही हैं. उनका कहना है कि आयोग 18 महीने में वेतन, बोनस और ग्रेच्युटी पर सिफारिशें देगा. वित्त मंत्रालय ने महंगाई भत्ते (DA) को लेकर अफवाहों को खारिज कर दिया है उन्होने साफ कहा है कि DA में बढ़ोतरी होना जारी रहेगा.  


8 वां वेतन आयोग

भारत सरकार ने 8 वें सेट्रल पे कमीशन (CPC) के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी कर दिए हैं. यह जस्टिस रंजना देसाई की लीडरशिप वाली तीन मेंबर वाली कमेटी हैं.

वेतन

ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 8 महीने के अंदर सैलरी, बोनस, ग्रेच्युटी और परफॉर्मेंस-लिंक्ड इंसेंटिव में बदलाव के लिए रिकमेंडेशन जमा करेगा.

पेंशन

ToR में पे कमीशन के स्कोप, मकसद और खास कामों के बारे में बताया गया है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों और पेंशनर्स के सैलरी स्ट्रक्चर, अलाउंस, पेंशन, पे पैरिटी और सर्विस कंडीशन का रिव्यू करना

पेंशन स्कीम

ToR किसी भी पे कमीशन के फाउंडेशन डॉक्यूमेंट के तौर पर काम करता है.

7वां वेतन आयोग

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच डियरनेंस अलाउंस (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और दूसरे अलाउंस को लेकर चिंता है. अभी DA बेसिक सैलरी का 58 परसेंट है.

डियरनेस अलाउंस

फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इन सभी अफवाहों को झूठा ठहराते हुए कहा है कि ऐसा कोई प्लान नहीं है कि 8वां पे कमीशन लागू होने के बाद DA में बढ़ोतरी नहीं होगी.

8 वां वेतन आयोग

इसका मतलब है कि 8th Pay Commission लागू होने के बाद भी DA और दूसरे अलाउंस मिलते रहेंगे.

सेंट्रल गवर्नमेंट

सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को 7th Pay Commission के नियमों के हिसाब से रेगुलर बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ता (DA) मिलता रहेगा. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस दौरान DA में काफी बढ़ोतरी हो सकती है.

8 वां वेतन आयोग कब लागू होगा

8वां पे कमीशन 2027 के बीच तक सिफारिशे करेगा और 1 जनवरी, 2026 से लागू हो जाएगा

