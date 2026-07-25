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8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! दूसरे राउंड की बैठक जल्द, 31 जुलाई तक करें ये जरूरी काम

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में किया गया था. तब से इसने देश के अलग-अलग हिस्सों में कई बैठकें की हैं. इन चर्चाओं के दौरान, आयोग ने कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके संगठनों से बातचीत करके उनकी राय और सुझाव लिए. अब आयोग बातचीत का अगला दौर शुरू करने जा रहा है. यह 7 अगस्त और 10 अगस्त को कर्मचारी संगठनों के साथ बैठकें करेगा हालांकि इन संगठनों को 31 जुलाई तक आयोग के साथ अपनी बैठक का समय तय करना होगा.


By: Anshika thakur | Published: July 25, 2026 5:07:00 PM IST

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Meeting Schedule

8वें वेतन आयोग ने नई दिल्ली में स्टेकहोल्डर्स (हितधारकों) के साथ मीटिंग के दूसरे दौर की घोषणा की है जो 7 अगस्त और 10 अगस्त 2026 को होंगी.

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Application Deadline

जिन कर्मचारी संघों, फेडरेशनों और यूनियनों ने पहले ही अपने ज्ञापन (मेमोरेंडम) जमा कर दिए हैं, वे आयोग के सामने अपनी मांगें रखने के लिए 31 जुलाई 2026 तक अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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Eligibility Criteria

केवल वे संगठन ही मीटिंग का अनुरोध करने के पात्र हैं जो दिल्ली या किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में हुई पिछली चर्चाओं के दौरान आयोग से नहीं मिले हैं.

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Key Discussions

इन मीटिंग्स के दौरान आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन संशोधन, पेंशन, भत्ते और अन्य सेवा लाभों से संबंधित सुझावों और मांगों को सुनेगा.

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Consultation Process

आयोग ने स्पष्ट किया है कि ये अंतिम परामर्श बैठकें नहीं हैं आने वाले महीनों में दिल्ली और विभिन्न राज्यों में स्टेकहोल्डर्स के साथ आगे भी चर्चा जारी रहेगी.

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Application Process

अपॉइंटमेंट के लिए अनुरोध केवल आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही जमा किए जाने चाहिए. आयोग ईमेल या फिजिकल कॉपी के माध्यम से आवेदन या दस्तावेज स्वीकार नहीं करेगा.

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Final Recommendations

इन परामर्शों के दौरान प्राप्त फीडबैक, 8वें वेतन आयोग को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों के संबंध में अपनी अंतिम सिफारिशें तैयार करने में मदद करेगा.

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