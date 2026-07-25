8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! दूसरे राउंड की बैठक जल्द, 31 जुलाई तक करें ये जरूरी काम

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में किया गया था. तब से इसने देश के अलग-अलग हिस्सों में कई बैठकें की हैं. इन चर्चाओं के दौरान, आयोग ने कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके संगठनों से बातचीत करके उनकी राय और सुझाव लिए. अब आयोग बातचीत का अगला दौर शुरू करने जा रहा है. यह 7 अगस्त और 10 अगस्त को कर्मचारी संगठनों के साथ बैठकें करेगा हालांकि इन संगठनों को 31 जुलाई तक आयोग के साथ अपनी बैठक का समय तय करना होगा.