कितनी बढ़ेगी सैलरी, कितना मिलेगा पेंशन लाभ? 8वें वेतन आयोग के नए अपडेट ने बढ़ाई उत्सुकता

कर्मचारी यूनियनों ने 3 से 4 के बीच फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया है पेंशन संस्थाएं रिटायरमेंट से जुड़े फायदों में सुधार की मांग कर रही हैं और कई संगठनों ने नए वेतन ढांचे के तहत सालाना इंक्रीमेंट बढ़ाने की मांग की है. इस बीच आयोग ने लखनऊ, भुवनेश्वर और कोलकाता में बातचीत के नए दौर तय किए हैं और साथ ही देश भर में डेटा इकट्ठा करने का काम भी जारी रखा है.