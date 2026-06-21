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कितनी बढ़ेगी सैलरी, कितना मिलेगा पेंशन लाभ? 8वें वेतन आयोग के नए अपडेट ने बढ़ाई उत्सुकता

कर्मचारी यूनियनों ने 3 से 4 के बीच फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया है पेंशन संस्थाएं रिटायरमेंट से जुड़े फायदों में सुधार की मांग कर रही हैं और कई संगठनों ने नए वेतन ढांचे के तहत सालाना इंक्रीमेंट बढ़ाने की मांग की है. इस बीच आयोग ने लखनऊ, भुवनेश्वर और कोलकाता में बातचीत के नए दौर तय किए हैं और साथ ही देश भर में डेटा इकट्ठा करने का काम भी जारी रखा है.


By: Anshika thakur | Published: June 21, 2026 4:10:49 PM IST

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8वें वेतन आयोग को मिली हरी झंडी - Photo Gallery
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Employee Coverage

8वें वेतन आयोग से लगभग 55 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों में बदलाव होने की उम्मीद है.

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Fitment Factor

सैलरी में अंतिम बढ़ोतरी तय करने में 'फिटमेंट फैक्टर' अहम भूमिका निभा सकता है. कर्मचारी संगठन 2.86 से 3.83 के बीच फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं.

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Minimum Pay Demand

नेशनल काउंसिल (JCM) ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए कम से कम ₹69,000 की बेसिक सैलरी और 3.83 का फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित किया है.

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Union Proposals

कई कर्मचारी यूनियनों ने कम से कम 3.0 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की है, जबकि कुछ संगठनों ने अलग-अलग पे-लेवल के लिए अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर की मांग की है.

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Expected Salary Hike

विशेषज्ञों का अनुमान है कि आयोग की सिफारिशों और सरकार द्वारा मंजूर फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी में लगभग 15% से 25% की बढ़ोतरी हो सकती है.

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Stakeholder Consultations

आयोग अभी सभी संबंधित पक्षों से बातचीत कर रहा है और पूरे भारत में कर्मचारी यूनियनों, पेंशनभोगियों और सरकारी विभागों से फीडबैक ले रहा है.

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Extended Deadline

आयोग को ज्ञापन और सुझाव सौंपने की समय-सीमा बढ़ा दी गई थी ताकि और अधिक कर्मचारी और पेंशनभोगी समूह अपनी मांगें रख सकें.

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Implementation Timeline

8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशें 2027 के मध्य तक आने की उम्मीद है. अगर इन्हें 1 जनवरी 2026 से पिछली तारीख से लागू किया जाता है तो कर्मचारियों को एरियर मिल सकता है.

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