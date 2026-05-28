8th Pay Commission Update: कर्मचारियों की सैलरी में हो सकता है रिकॉर्ड इजाफा, बेसिक पे ₹69,000 करने की मांग तेज

एरियर को लेकर क्या है उम्मीद?

कर्मचारियों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा एरियर को लेकर हो रही है. पिछले वेतन आयोगों के पैटर्न को देखें तो नई सिफारिशें पुराने आयोग की समाप्ति के अगले दिन से प्रभावी मानी जाती हैं. चूंकि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है, इसलिए कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.