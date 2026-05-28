8th Pay Commission Update: कर्मचारियों की सैलरी में हो सकता है रिकॉर्ड इजाफा, बेसिक पे ₹69,000 करने की मांग तेज
8th Pay Commission Salary Hike Timeline: देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ रही है. वेतन, पेंशन और भत्तों में संभावित बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारी संगठनों और यूनियनों की मांगें तेज हो गई हैं. आयोग देशभर में बैठकों के जरिए कर्मचारियों की राय और सुझाव जुटा रहा है.
ToR जारी होने के बाद शुरू हुई प्रक्रिया
नवंबर 2025 में सरकार ने 8वें वेतन आयोग का टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी किया था. इसके बाद आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. आयोग फिलहाल अलग-अलग विभागों और कर्मचारी संगठनों से चर्चा कर रहा है.
कब तक आ सकती है रिपोर्ट?
विशेषज्ञों के अनुसार, आयोग 2027 के मध्य तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है. इसके बाद रिपोर्ट लागू करने में सरकार को लगभग 3 से 6 महीने का अतिरिक्त समय लग सकता है. ऐसे में नई सैलरी और भत्ते 2027 की दूसरी छमाही में लागू होने की संभावना जताई जा रही है.
एरियर को लेकर क्या है उम्मीद?
कर्मचारियों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा एरियर को लेकर हो रही है. पिछले वेतन आयोगों के पैटर्न को देखें तो नई सिफारिशें पुराने आयोग की समाप्ति के अगले दिन से प्रभावी मानी जाती हैं. चूंकि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है, इसलिए कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
न्यूनतम बेसिक पे ₹69 हजार करने की मांग
कर्मचारी संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर को लेकर कई बड़े प्रस्ताव दिए हैं. नेशनल काउंसिल-JCM ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹69,000 करने की मांग रखी है. ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) ने भी इसी तरह की मांग का समर्थन किया है.
फिटमेंट फैक्टर से बढ़ेगी सैलरी
फिटमेंट फैक्टर ही तय करेगा कि कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा. अगर सरकार 3.83 फिटमेंट फैक्टर के आसपास का प्रस्ताव स्वीकार करती है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. इससे पेंशन और अन्य भत्तों में भी बड़ा फायदा होगा.
रेलवे कर्मचारियों ने दिया अलग फॉर्मूला
इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) ने आयोग के सामने एक अलग प्रस्ताव रखा है. संगठन ने अलग-अलग कर्मचारी स्तरों के लिए पांच अलग फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की है. इसमें निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए 2.92 और उच्च अधिकारियों के लिए 4.38 तक का मल्टीप्लायर सुझाया गया है.
देशभर में जारी हैं बैठकें
8वां वेतन आयोग लगातार विभिन्न राज्यों और शहरों में कर्मचारी संगठनों के साथ बैठकें कर रहा है. हाल ही में लखनऊ में कई केंद्रीय संस्थानों और यूनियनों से सुझाव लिए गए. इससे पहले पुणे, देहरादून और नई दिल्ली में भी ऐसी बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं.
जून में होगी अहम चर्चा
आयोग जून 2026 में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कर्मचारी संगठनों के साथ भी बैठक करेगा. माना जा रहा है कि इन चर्चाओं के बाद आयोग अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा. अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को कितना स्वीकार करती है.