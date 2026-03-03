8th Pay Commission: क्या 20,000 तक बढ़ेगा मेडिकल भत्ता और 7% इंक्रीमेंट; सरकार से कर्मचारियों की डबल डिमांड

8th Central Pay Commission: केंद्र सरकार द्वारा पिछले वर्ष नवंबर में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन और उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस अधिसूचित किए जाने के बाद से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच चर्चाएं तेज हो गई हैं. हालांकि आयोग के गठन का स्वागत किया गया, लेकिन कई कर्मचारी संगठनों ने असंतोष भी जताया है. उनका कहना है कि उनकी प्रमुख मांगें वेतन आयोग के मौजूदा ढांचे में पूरी तरह से शामिल नहीं की गई हैं.