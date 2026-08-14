‘ना पूछो जमाने से कि हमारी कहानी क्या है…’ 80वें स्वतंत्रता दिवस पर दोस्तों को भेजें जबरदस्त देशभक्ति मैसेज; रिश्तेदार भी पूछ बैठें- भाई, शेर शायरी कहां से लाए!
आज पूरा देश अपनी आजादी के 79 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है और गर्व के साथ अपने 80वें स्वतंत्रता दिवस (Independence Day 2026) की दहलीज पर खड़ा है. यह वह ऐतिहासिक दिन है जब 15 अगस्त 1947 को अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों, वीर सपूतों और आम देशवासियों के खून-पसीने और बलिदान के बाद भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों से आजाद हुआ था. इस महान पर्व पर देश के कोने-कोने में सांस्कृतिक कार्यक्रम, रैलियां, तिरंगा यात्राएं, मैराथन और सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं, जिनके जरिए उन हुतात्माओं को भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने देश के स्वाभिमान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया. इस खास मौके पर अपने देशप्रेम को और गहरा करने तथा अपनों के साथ इस जश्न की खुशियां बांटने के लिए patriotic wishes, WhatsApp messages और Facebook statuses साझा करने का एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है. आइए, इस राष्ट्रीय पर्व पर कुछ बेहतरीन और दिल को छू लेने वाली शायरियों और संदेशों के जरिए देश के नाम अपनी सच्ची निष्ठा प्रकट करें.
तिरंगे की आन, बान और शान का नशा
कुछ नशा तिरंगे की आन का है,
कुछ नशा मातृभूमि की शान का है,
हम लहराएंगे हर जगह यह तिरंगा,
नशा यह हिंदुस्तान की शान का है!
स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!
हिंदुस्तानी होने का गर्व
ना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है,
हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं.
ज़मीन पर गूंजे सदा जो नाम, वह भारत की रवानी है.
स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं!
शहीदों के लहू से रची अमर कहानी
दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है.
हमेशा ऊंचे रखना इसका, जब तक जान में जान है.
शहीदों के लहू से रची यह पावन अमर कहानी है.
80वें स्वतंत्रता दिवस की आपको और आपके परिवार को बधाई!
देश का मान कभी मिटने न देंगे
तिरंगे की शान कभी कम न होने देंगे,
भारत का सम्मान कभी झुकने न देंगे,
जब तक है जान इस शरीर में,
देश का मान कभी मिटने न देंगे.
स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं!
मातृभूमि का ऋण और एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य
जिस मिट्टी ने हमें जन्म दिया,
उसका ऋण कभी चुका नहीं सकते,
लेकिन एक अच्छा नागरिक बनकर
उसका सम्मान जरूर बढ़ा सकते हैं.
स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं!
हर दिल में बसा आजादी का जश्न
आज का दिन है खुशी का, गर्व का,
स्वतंत्रता का पर्व सबके दिल में छाया।.
तिरंगा लहराकर हम सब एक साथ,
स्वतंत्रता का जश्न मनाएं, हर दिल में बसा.
स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं!
देशभक्ति का उत्सव मनाएं
स्वतंत्रता संग्राम की लहरों को मानते हैं,
वीरों के बलिदान को हम याद करते हैं.
झंडा फहराकर हम सब गाते हैं,
देशभक्ति का उत्सव धूमधाम से मनाते हैं.
स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं!