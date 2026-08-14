‘ना पूछो जमाने से कि हमारी कहानी क्या है…’ 80वें स्वतंत्रता दिवस पर दोस्तों को भेजें जबरदस्त देशभक्ति मैसेज; रिश्तेदार भी पूछ बैठें- भाई, शेर शायरी कहां से लाए!

आज पूरा देश अपनी आजादी के 79 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है और गर्व के साथ अपने 80वें स्वतंत्रता दिवस (Independence Day 2026) की दहलीज पर खड़ा है. यह वह ऐतिहासिक दिन है जब 15 अगस्त 1947 को अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों, वीर सपूतों और आम देशवासियों के खून-पसीने और बलिदान के बाद भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों से आजाद हुआ था. इस महान पर्व पर देश के कोने-कोने में सांस्कृतिक कार्यक्रम, रैलियां, तिरंगा यात्राएं, मैराथन और सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं, जिनके जरिए उन हुतात्माओं को भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने देश के स्वाभिमान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया. इस खास मौके पर अपने देशप्रेम को और गहरा करने तथा अपनों के साथ इस जश्न की खुशियां बांटने के लिए patriotic wishes, WhatsApp messages और Facebook statuses साझा करने का एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है. आइए, इस राष्ट्रीय पर्व पर कुछ बेहतरीन और दिल को छू लेने वाली शायरियों और संदेशों के जरिए देश के नाम अपनी सच्ची निष्ठा प्रकट करें.