पैसा खुद खिंचा चला आएगा और खुल सकते हैं तरक्की के नए रास्ते! बस घर के इस कोने में कर लें ये आसान वास्तु बदलाव

‘कुबेर कोना’ घर के उस हिस्से को कहते हैं जो धन के देवता, भगवान कुबेर को समर्पित होता है. घर की उत्तर दिशा में यह कोना बनाना बहुत शुभ माना जाता है. वास्तु शास्त्र में उत्तर दिशा को समृद्धि का स्थान माना गया है और इस पर बुध ग्रह का प्रभाव होता है, जिसका संबंध धन और उसके प्रवाह से है. यहां कुछ ऐसे तरीके बताए गए हैं जिनसे इस कोने के ज़रिए घर में सकारात्मकता बढ़ाई जा सकती है.