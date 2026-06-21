पैसा खुद खिंचा चला आएगा और खुल सकते हैं तरक्की के नए रास्ते! बस घर के इस कोने में कर लें ये आसान वास्तु बदलाव
‘कुबेर कोना’ घर के उस हिस्से को कहते हैं जो धन के देवता, भगवान कुबेर को समर्पित होता है. घर की उत्तर दिशा में यह कोना बनाना बहुत शुभ माना जाता है. वास्तु शास्त्र में उत्तर दिशा को समृद्धि का स्थान माना गया है और इस पर बुध ग्रह का प्रभाव होता है, जिसका संबंध धन और उसके प्रवाह से है. यहां कुछ ऐसे तरीके बताए गए हैं जिनसे इस कोने के ज़रिए घर में सकारात्मकता बढ़ाई जा सकती है.
North Direction
'कुबेर कोना' आमतौर पर घर का उत्तरी हिस्सा माना जाता है और यह धन और समृद्धि के देवता, भगवान कुबेर से जुड़ा होता है.
Declutter Space
उत्तरी हिस्से को साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखें और वहां फालतू सामान न रखें, क्योंकि माना जाता है कि अव्यवस्था से सकारात्मक आर्थिक ऊर्जा का प्रवाह रुकता है.
Kubera Yantra
उत्तर दिशा में कुबेर यंत्र रखना शुभ माना जाता है और इससे समृद्धि की ऊर्जा बढ़ती है.
Locker Placement
अपनी तिजोरी, लॉकर या कैश बॉक्स को दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखें ताकि वह उत्तर की ओर खुले तो माना जाता है कि इससे धन संचय में मदद मिलती है.
Water Elements
सकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक वृद्धि को आकर्षित करने के लिए कुबेर कोने को शीशे, पानी के फव्वारे, एक्वेरियम या पानी से जुड़ी अन्य चीजों से सजाएं.
Auspicious Colors
धन वाले कोने की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए नीला, हरा और बैंगनी जैसे रंग शुभ माने जाते हैं.
Avoid Clutter
उत्तर दिशा में भारी सामान, कबाड़ या बहुत ज़्यादा अव्यवस्था न रखें, क्योंकि माना जाता है कि इनसे समृद्धि में बाधा आती है.
Bathroom Remedies
अगर उत्तर दिशा में बाथरूम है तो आर्थिक ऊर्जा पर पड़ने वाले किसी भी नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए वास्तु उपाय जैसे शीशा या इनडोर पौधे लगाना अपनाना चाहिए.