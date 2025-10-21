जानिए वो 8 सुपरफूड्स जो सर्दियों में आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे और बीमारियों से बचाएंगे

Immunity Boosting Foods: सर्दियों का मौसम शरीर के लिए चुनौतियों से भरा होता है. ठंड, वायरल इन्फेक्शन और खांसी-जुकाम जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं., इस मौसम में अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखना बेहद जरूरी है. सही आहार और सुपरफूड्स इस काम में हमारी मदद करते हैं, भारतीय खाने में कई ऐसे सुपरफूड्स मौजूद हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं. इन्हें रोज़ाना अपनी डाइट में शामिल करने से सर्दियों में बीमारियों से बचाव होता है और शरीर स्वस्थ रहता है.