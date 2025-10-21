  • Home>
  • Gallery»
  • जानिए वो 8 सुपरफूड्स जो सर्दियों में आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे और बीमारियों से बचाएंगे

जानिए वो 8 सुपरफूड्स जो सर्दियों में आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे और बीमारियों से बचाएंगे

Immunity Boosting Foods: सर्दियों का मौसम शरीर के लिए चुनौतियों से भरा होता है.  ठंड, वायरल इन्फेक्शन और खांसी-जुकाम जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं., इस मौसम में अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखना बेहद जरूरी है.  सही आहार और सुपरफूड्स इस काम में हमारी मदद करते हैं, भारतीय खाने में कई ऐसे सुपरफूड्स मौजूद हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं.  इन्हें रोज़ाना अपनी डाइट में शामिल करने से सर्दियों में बीमारियों से बचाव होता है और शरीर स्वस्थ रहता है. 

By: Anuradha Kashyap | Published: October 21, 2025 10:49:53 AM IST

Follow us on
Google News
जानिए वो 8 सुपरफूड्स जो सर्दियों में आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे और बीमारियों से बचाएंगे - Photo Gallery
1/9

अदरक

अदरक सर्दियों में हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद करता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. अदरक की चाय या कच्चा अदरक खाने से खांसी और जुकाम की संभावना कम होती है.

जानिए वो 8 सुपरफूड्स जो सर्दियों में आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे और बीमारियों से बचाएंगे - Photo Gallery
2/9

हल्दी

हल्दी में करक्यूमिन नामक तत्व होता है जो शरीर में सूजन कम करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, हल्दी दूध या खाना पकाने में हल्दी डालने से शरीर ठंड और इन्फेक्शन से सुरक्षित रहता है

जानिए वो 8 सुपरफूड्स जो सर्दियों में आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे और बीमारियों से बचाएंगे - Photo Gallery
3/9

लहसुन

लहसुन में एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो शरीर को बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में मदद करते हैं, सर्दियों में रोजाना कच्चा या हल्का भुना लहसुन खाने से इम्यूनिटी मजबूत होती है और सर्दी-जुकाम की समस्याएं कम होती हैं.

जानिए वो 8 सुपरफूड्स जो सर्दियों में आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे और बीमारियों से बचाएंगे - Photo Gallery
4/9

गाजर

गाजर में विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में होते हैं, यह आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखने के साथ-साथ शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ाता है. सर्दियों में गाजर का जूस या सलाद के रूप में सेवन करना फायदेमंद होता है.

जानिए वो 8 सुपरफूड्स जो सर्दियों में आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे और बीमारियों से बचाएंगे - Photo Gallery
5/9

किशमिश

किशमिश विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होती है, यह शरीर में एनर्जी बढ़ाती है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है. सर्दियों में सुबह के नाश्ते या दूध के साथ किशमिश लेने से ठंड और इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता बढ़ती है.

Almond - Photo Gallery
6/9

बादाम

बादाम में विटामिन ई, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स होते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं, सर्दियों में रोजाना कुछ बादाम खाने से शरीर गर्म रहता है और रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है.

जानिए वो 8 सुपरफूड्स जो सर्दियों में आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे और बीमारियों से बचाएंगे - Photo Gallery
7/9

मौसमी फल

सर्दियों में मौसमी फल जैसे संतरा, नींबू और आमला विटामिन C से भरपूर होते हैं, यह शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं और ठंड-जुकाम से बचाव करते हैं. मौसमी फल का रस या फल सीधे खाने से शरीर रोगों से लड़ने के लिए तैयार रहता है.

जानिए वो 8 सुपरफूड्स जो सर्दियों में आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे और बीमारियों से बचाएंगे - Photo Gallery
8/9

शहद

शहद में एंटीऑक्सीडेंट्स और जीवाणुरोधी गुण होते हैं, सर्दियों में एक चम्मच शहद का सेवन या हल्के गर्म पानी में मिलाकर पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है और गले की खराश या खांसी से राहत मिलती है.

Disclaimer - Photo Gallery
9/9

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

Tags:
healthy diet tipsImmunity Boosting FoodsIndian SuperfoodsSeasonal Illness PreventionWinter Superfoods
जानिए वो 8 सुपरफूड्स जो सर्दियों में आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे और बीमारियों से बचाएंगे - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जानिए वो 8 सुपरफूड्स जो सर्दियों में आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे और बीमारियों से बचाएंगे - Photo Gallery
जानिए वो 8 सुपरफूड्स जो सर्दियों में आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे और बीमारियों से बचाएंगे - Photo Gallery
जानिए वो 8 सुपरफूड्स जो सर्दियों में आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे और बीमारियों से बचाएंगे - Photo Gallery
जानिए वो 8 सुपरफूड्स जो सर्दियों में आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे और बीमारियों से बचाएंगे - Photo Gallery