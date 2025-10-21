  • Home>
  • रात को अच्छी नींद न आने की समस्या? इन 8 टिप्स से मिलेगा सुकून भरा आराम

रात को अच्छी नींद न आने की समस्या? इन 8 टिप्स से मिलेगा सुकून भरा आराम

How to Sleep Well at Night: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में नींद की कमी एक आम समस्या बन गई है, देर रात तक मोबाइल चलाना, स्ट्रेस और खराब लाइफस्टाइल  हमारी नींद को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं.  नींद पूरी न होने से अगला दिन सुस्त, थका हुआ और चिड़चिड़ा लगता है, अगर आपको भी रातों में करवटें बदलते हुए नींद नहीं आती, तो घबराएं नहीं. कुछ आसान और असरदार आदतें अपनाकर आप अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं. 

By: Anuradha Kashyap | Published: October 21, 2025 10:07:31 AM IST

रात को अच्छी नींद न आने की समस्या? इन 8 टिप्स से मिलेगा सुकून भरा आराम
1/9

सोने से पहले मोबाइल से दूरी बनाएं

सोने से कम से कम 30 मिनट पहले फोन, टीवी या लैपटॉप का इस्तेमाल बंद कर दें, इनकी नीली रोशनी दिमाग को एक्टिव रखती है और नींद को दूर भगाती है.

रात को अच्छी नींद न आने की समस्या? इन 8 टिप्स से मिलेगा सुकून भरा आराम
2/9

तय समय पर सोने और उठने की आदत डालें

रोजाना एक ही समय पर सोने और जागने की आदत नींद के चक्र को बैलेंस करती है, इर्रेगुलर टाइमटेबल नींद के पैटर्न को बिगाड़ देता है कोशिश करें कि रोजाना एक निश्चित समय पर बिस्तर पर जाएं, धीरे-धीरे शरीर उसी रूटीन का आदी हो जाएगा और नींद अपने आप आने लगेगी.

रात को अच्छी नींद न आने की समस्या? इन 8 टिप्स से मिलेगा सुकून भरा आराम
3/9

हल्का और जल्दी रात का खाना खाएं

भारी या मसालेदार भोजन नींद में बाधा डालता है, सोने से 2 घंटे पहले हल्का खाना खाएं जैसे दलिया, सूप या खिचड़ी. इससे पाचन सही रहेगा और पेट भरा हुआ महसूस नहीं होगा, जब पेट आराम में होगा, तो नींद खुद-ब-खुद आने लगेगी .

Make the room atmosphere calm and comfortable
4/9

कमरे का माहौल बनाएं शांत और आरामदायक

सोने का कमरा जितना शांत और सुकूनभरा होगा, नींद उतनी गहरी आएगी, रोशनी धीमी करें, मोबाइल साइलेंट पर रखें और कमरे का तापमान आरामदायक रखें. चाहें तो हल्की सेंटेड वाली कैंडल या एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करें.

रात को अच्छी नींद न आने की समस्या? इन 8 टिप्स से मिलेगा सुकून भरा आराम
5/9

तनाव कम करें और ध्यान लगाएं

दिनभर की टेंशन नींद के सबसे बड़े दुश्मन होती है, सोने से पहले कुछ मिनट मेडिटेशन या गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज़ करें.

Exercise regularly but keep it light in the evenings
6/9

नियमित व्यायाम करें, लेकिन शाम को हल्का रखें

दिन में किया गया व्यायाम शरीर की थकान बढ़ाकर रात में नींद को गहरा बनाता है लेकिन ध्यान रखें, सोने के ठीक पहले भारी एक्सरसाइज़ न करें.

रात को अच्छी नींद न आने की समस्या? इन 8 टिप्स से मिलेगा सुकून भरा आराम
7/9

हर्बल चाय या गर्म दूध का सेवन करें

कैफीन या चाय की जगह सोने से पहले हर्बल चाय या गर्म दूध पीना फायदेमंद है, दूध में मौजूद ट्रिप्टोफैन नींद को बढ़ावा देता है. हर्बल चाय जैसे कैमोमाइल या तुलसी चाय शरीर को रिलैक्स करती है और नींद में मदद करती है.

रात को अच्छी नींद न आने की समस्या? इन 8 टिप्स से मिलेगा सुकून भरा आराम
8/9

दिन में झपकी लें लेकिन सीमित समय तक

अगर रात में नींद पूरी नहीं हुई तो दिन में छोटी झपकी (20-30 मिनट) ले सकते हैं, इससे दिमाग फ्रेश होता है, लेकिन ज्यादा देर की नींद रात की नींद को खराब कर देती है.

Disclaimer
9/9

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

रात को अच्छी नींद न आने की समस्या? इन 8 टिप्स से मिलेगा सुकून भरा आराम

रात को अच्छी नींद न आने की समस्या? इन 8 टिप्स से मिलेगा सुकून भरा आराम
रात को अच्छी नींद न आने की समस्या? इन 8 टिप्स से मिलेगा सुकून भरा आराम
रात को अच्छी नींद न आने की समस्या? इन 8 टिप्स से मिलेगा सुकून भरा आराम
रात को अच्छी नींद न आने की समस्या? इन 8 टिप्स से मिलेगा सुकून भरा आराम