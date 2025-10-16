बस 8 स्टेप्स में बनाएं पत्ता गोभी पराठा, इतना नरम और कुरकुरा कि हर कोई कह उठेगा वाह!

पत्ता गोभी पराठा हर इंडियन घर में पसंदी जाने वाला स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है, यह न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है. घर में इसे बनाना आसान है और बच्चे-बड़े दोनों ही इसे पसंद करते हैं.