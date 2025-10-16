बस 8 स्टेप्स में बनाएं पत्ता गोभी पराठा, इतना नरम और कुरकुरा कि हर कोई कह उठेगा वाह!
पत्ता गोभी पराठा हर इंडियन घर में पसंदी जाने वाला स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है, यह न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है. घर में इसे बनाना आसान है और बच्चे-बड़े दोनों ही इसे पसंद करते हैं.
सामग्री तैयार करें
पत्ता गोभी, गेहूं का आटा, हरी मिर्च, हरा धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, नमक और घी या तेल तैयार रखें, यह बेसिक सामग्री आपके पराठे को स्वाद और पौष्टिकता दोनों देती है.
आटा गूँथें
एक बड़े बर्तन में आटा, पानी और नमक डालकर नरम आटा गूँथ लें, इसे 15–20 मिनट के लिए ढककर रखें ताकि आटा पूरी तरह से सेट हो जाए.
गोभी की तैयारी
पत्ता गोभी को बारीक काटें और पानी निचोड़कर extra नमी निकाल दें, इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया और मसाले मिलाएं यह पराठे का भरावन स्वादिष्ट बनाता है.
आटे की लोई बनाएं
गूँथे हुए आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाएं, हर लोई को बेलन से हल्का बेल लें यह पराठे को सुंदर और बराबर आकार में बनाने में मदद करता है.
गोभी भरें और रोल करें
बेली हुई लोई पर गोभी का मिश्रण रखें और पराठा बंद करके रोल करें, ध्यान रखें कि भरावन बाहर न निकले यह स्टेप पराठे को सुंदर और पोषण भरपूर बनाता है.
तवे पर सेकना
तवा गर्म करें और पराठा डाले दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक सेकें, घी या तेल का हल्का प्रयोग करें ताकि पराठा कुरकुरा और स्वादिष्ट बने.
घी या मक्खन लगाएं
तवे से उतारने के बाद पराठे पर घी या मक्खन लगाएं, यह पराठे को नरम और खुशबूदार बनाता है.
सर्व करें और मज़ा लें
पत्ता गोभी पराठा दही, अचार या रायते के साथ परोसें, हर निवाला स्वादिष्ट और कुरकुरा लगेगा.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है