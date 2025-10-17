  • Home>
  • Gallery»
  • प्यार या ज़हर? जानिए कैसे पहचानें टॉक्सिक रिलेशनशिप के जाल को!

प्यार या ज़हर? जानिए कैसे पहचानें टॉक्सिक रिलेशनशिप के जाल को!

रिश्ते तब खूबसूरत लगते हैं जब उनमें सम्मान, समझ और सुकून हो लेकिन जब वही रिश्ता आपको दर्द, डर या बेचैनी देने लगे, तो समझ लीजिए कि वो टॉक्सिक बन चुका है,  ऐसे रिश्ते में रहना आपकी मानसिक और भावनात्मक सेहत को धीरे-धीरे खत्म कर देता है. कई लोग डर, लगाव या समाज के कारण इससे निकल नहीं पाते, लेकिन याद रखिए — खुद से बड़ा कोई रिश्ता नहीं, अगर आपका रिश्ता आपको थका रहा है, तो अब वक्त है खुद को आज़ाद करने का

By: Anuradha Kashyap | Published: October 17, 2025 6:49:33 AM IST

Follow us on
Google News
प्यार या ज़हर? जानिए कैसे पहचानें टॉक्सिक रिलेशनशिप के जाल को! - Photo Gallery
1/9

पहचानें कि रिश्ता आपको नुकसान पहुंचा रहा है

अगर पार्टनर आपको नीचा दिखाता है, कंट्रोल करता है या आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता, तो यह चेतावनी है, खुद से ईमानदारी से सोचें, क्या यह रिश्ता आपको बेहतर बना रहा है या तोड़ रहा है.

प्यार या ज़हर? जानिए कैसे पहचानें टॉक्सिक रिलेशनशिप के जाल को! - Photo Gallery
2/9

अपने इमोशन को स्वीकारें और दबाएं नहीं

अक्सर लोग खुद से झूठ बोलते हैं कि सब ठीक हो जाएगा लेकिन सच्चाई स्वीकार करना ही पहला कदम है. अगर आप दुखी हैं, तो उसे महसूस करें और मानें कि आप बेहतर के हकदार हैं. अपनी भावनाओं को छुपाने के बजाय किसी भरोसेमंद दोस्त या काउंसलर से बात करें।

प्यार या ज़हर? जानिए कैसे पहचानें टॉक्सिक रिलेशनशिप के जाल को! - Photo Gallery
3/9

खुद की वैल्यू समझें – आप किसी से कम नहीं

ऐसे रिश्ते में अक्सर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है खुद को याद दिलाएं कि आप प्यार और सम्मान के लायक हैं, हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको अच्छा महसूस कराए — चाहे वो किताब पढ़ना हो या खुद से बात करना.

प्यार या ज़हर? जानिए कैसे पहचानें टॉक्सिक रिलेशनशिप के जाल को! - Photo Gallery
4/9

मदद मांगने से न हिचकिचाएं

अगर आपको लगता है कि अकेले इससे निकलना मुश्किल है, तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति या प्रोफेशनल से मदद लें. अपने दर्द को अंदर रखने से स्थिति और खराब हो सकती है.

प्यार या ज़हर? जानिए कैसे पहचानें टॉक्सिक रिलेशनशिप के जाल को! - Photo Gallery
5/9

लिमिटेशन सेट करें और उन पर कायम रहें

जब आप बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो सामने वाला फिर से कंट्रोल करने की कोशिश करेगा इसलिए अपनी सीमाएं तय करें — जैसे उनसे बात न करना, जवाब न देना या मुलाकात से बचना

प्यार या ज़हर? जानिए कैसे पहचानें टॉक्सिक रिलेशनशिप के जाल को! - Photo Gallery
6/9

नई जिंदगी की शुरुआत करें – खुद के लिए जिएं

रिश्ता खत्म होना अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत है अपनी पसंद की चीजें करें, ट्रेवल करें, नई स्किल सीखें, खुद को फिर से प्यार करना सीखें, धीरे-धीरे आप महसूस करेंगे कि जिंदगी रिश्ते से कहीं ज्यादा खूबसूरत है

प्यार या ज़हर? जानिए कैसे पहचानें टॉक्सिक रिलेशनशिप के जाल को! - Photo Gallery
7/9

माफ करें, लेकिन दोबारा उसी गलती को न दोहराए

कभी-कभी आगे बढ़ने के लिए माफ करना जरूरी होता है — अपने एक्स को नहीं, बल्कि खुद को. खुद को दोष देना छोड़ें और अनुभव से सीखें, अगले रिश्ते में वही गलतियां दोहराने से बचें.

प्यार या ज़हर? जानिए कैसे पहचानें टॉक्सिक रिलेशनशिप के जाल को! - Photo Gallery
8/9

धीरे-धीरे दूरी बनाना शुरू करें

टॉक्सिक रिश्ते से एकदम अलग होना मुश्किल होता है, इसलिए धीरे-धीरे दूरी बनाना शुरू करें, कॉल, चैट या मुलाकातों को सीमित करें अपने दिन को काम, दोस्तों या हॉबी में व्यस्त रखें।

Disclaimer - Photo Gallery
9/9

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

Tags:
Break free from toxic loveHow to leave toxic partnerRelationship self-care tipsToxic relationship tips
प्यार या ज़हर? जानिए कैसे पहचानें टॉक्सिक रिलेशनशिप के जाल को! - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

प्यार या ज़हर? जानिए कैसे पहचानें टॉक्सिक रिलेशनशिप के जाल को! - Photo Gallery
प्यार या ज़हर? जानिए कैसे पहचानें टॉक्सिक रिलेशनशिप के जाल को! - Photo Gallery
प्यार या ज़हर? जानिए कैसे पहचानें टॉक्सिक रिलेशनशिप के जाल को! - Photo Gallery
प्यार या ज़हर? जानिए कैसे पहचानें टॉक्सिक रिलेशनशिप के जाल को! - Photo Gallery