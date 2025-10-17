प्यार या ज़हर? जानिए कैसे पहचानें टॉक्सिक रिलेशनशिप के जाल को!

रिश्ते तब खूबसूरत लगते हैं जब उनमें सम्मान, समझ और सुकून हो लेकिन जब वही रिश्ता आपको दर्द, डर या बेचैनी देने लगे, तो समझ लीजिए कि वो टॉक्सिक बन चुका है, ऐसे रिश्ते में रहना आपकी मानसिक और भावनात्मक सेहत को धीरे-धीरे खत्म कर देता है. कई लोग डर, लगाव या समाज के कारण इससे निकल नहीं पाते, लेकिन याद रखिए — खुद से बड़ा कोई रिश्ता नहीं, अगर आपका रिश्ता आपको थका रहा है, तो अब वक्त है खुद को आज़ाद करने का