‘वडनगर’ की गलियों से ‘दुनिया’ के मंच तक: पीएम मोदी के जीवन के 8 अनकहे राज़ जो आपने कभी नहीं सुने होंगे!

8 Lesser Known Facts About PM Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने लोगों ने दीपदान, रक्तदान, स्वयं सेवा और स्वच्छता अभियान का हिस्सा बनने की अपील की है. पीएम मोदी की जीवन की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. वडनगर के एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले एक साधारण बच्चे से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक का उनका सफर बेहद रोमांचक रहा है. बचपन की गरीबी, बिना खिड़की का छोटा सा घर, और कम उम्र में ही देश सेवा की तड़प- इन सबने मिलकर नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को गढ़ा है. उन्हें बचपन से ही स्वामी विवेकानंद और छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनियों ने बहुत प्रभावित किया था. वह सिर्फ एक राजनेता ही नहीं, बल्कि एक अच्छे लेखक और कवि भी हैं, जिन्होंने कई प्रेरणादायक कविताएं लिखी हैं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के एक प्रचारक के रूप में उनकी अनुशासित दिनचर्या सुबह 5 बजे से शुरू होकर रात तक चलती थी. राजनीति में आने से पहले उनके जीवन में कई ऐसे मोड़ आए, जब उन्होंने संन्यासी बनने तक का फैसला कर लिया था. बिना किसी केंद्रीय मंत्री पद का अनुभव सीधे गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री बनने तक का उनका सफर ऐतिहासिक है. आइए जानते हैं पीएम मोदी के जीवन से जुड़ी ऐसी ही 10 दिलचस्प बातें, जिन्हें पढ़कर आप हैरान रह जाएंगे.