‘वडनगर’ की गलियों से ‘दुनिया’ के मंच तक: पीएम मोदी के जीवन के 8 अनकहे राज़ जो आपने कभी नहीं सुने होंगे!
8 Lesser Known Facts About PM Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने लोगों ने दीपदान, रक्तदान, स्वयं सेवा और स्वच्छता अभियान का हिस्सा बनने की अपील की है. पीएम मोदी की जीवन की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. वडनगर के एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले एक साधारण बच्चे से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक का उनका सफर बेहद रोमांचक रहा है. बचपन की गरीबी, बिना खिड़की का छोटा सा घर, और कम उम्र में ही देश सेवा की तड़प- इन सबने मिलकर नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को गढ़ा है. उन्हें बचपन से ही स्वामी विवेकानंद और छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनियों ने बहुत प्रभावित किया था. वह सिर्फ एक राजनेता ही नहीं, बल्कि एक अच्छे लेखक और कवि भी हैं, जिन्होंने कई प्रेरणादायक कविताएं लिखी हैं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के एक प्रचारक के रूप में उनकी अनुशासित दिनचर्या सुबह 5 बजे से शुरू होकर रात तक चलती थी. राजनीति में आने से पहले उनके जीवन में कई ऐसे मोड़ आए, जब उन्होंने संन्यासी बनने तक का फैसला कर लिया था. बिना किसी केंद्रीय मंत्री पद का अनुभव सीधे गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री बनने तक का उनका सफर ऐतिहासिक है. आइए जानते हैं पीएम मोदी के जीवन से जुड़ी ऐसी ही 10 दिलचस्प बातें, जिन्हें पढ़कर आप हैरान रह जाएंगे.
8. बिना केंद्रीय मंत्री बने सीधे देश के पीएम बने
नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सफर बेहद अनोखा रहा है. वह बिना एक भी दिन केंद्र सरकार में मंत्री रहे सीधे देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे. साल 2001 में संगठन का लंबा काम देखने के बाद उन्हें सीधे गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और साल 2014 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद से सीधे देश के प्रधानमंत्री पद की कमान संभाली.
7. बहरीन का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री
अगस्त 2019 में नरेंद्र मोदी ने बहरीन का ऐतिहासिक दौरा किया. यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की बहरीन की पहली आधिकारिक यात्रा थी. इस दो दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की, भारतीय कम्युनिटी को संबोधित किया और वहां के 200 साल पुराने प्रसिद्ध श्री कृष्ण मंदिर के जीर्णोद्धार की योजनाओं में हिस्सा लिया.
6. शादी छोड़कर संत की सेवा में रुके
बचपन का एक दिलचस्प किस्सा साझा करते हुए उन्होंने बताया था कि एक बार उनके परिवार में शादी थी और पूरा परिवार उसमें जाने की तैयारी कर रहा था. उसी दौरान नवरात्रि के दिनों में एक महादेव मंदिर के पास एक संत साधना कर रहे थे और व्रत पर थे. नरेंद्र मोदी ने सोचा कि संत भूखे-प्यासे हैं, इसलिए उन्हें छोड़कर जाना ठीक नहीं है. उन्होंने परिवार से कहा, 'मैं शादी में नहीं जाऊंगा, यहीं रहकर स्वामी जी की सेवा करूंगा.' यह घटना उनके अंदर के आध्यात्मिक झुकाव को दिखाती है.
5. स्कूल की डिबेट और लाइब्रेरी में बीतता था वक्त
बचपन से ही वह काफी एक्टिव और होनहार छात्र थे. उन्हें स्कूल में डिबेट करने और किताबें पढ़ने का बहुत शौक था. उनके स्कूल के दोस्तों के मुताबिक, वह भाषण प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए लोकल लाइब्रेरी में घंटों बिताया करते थे. इसके अलावा उन्हें तैराकी का भी बहुत शौक था. इन सबके बीच वह अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिए चाय की दुकान पर हाथ भी बंटाते थे.
4. बचपन में भारतीय सेना में जाने का था सपना
हर बच्चे की तरह छोटे नरेंद्र मोदी का भी सपना देश की सेना में जाने का था. वह जामनगर के पास स्थित एक सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहते थे, लेकिन घर की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि परिवार फीस नहीं भर सका. हालांकि, फौज के प्रति उनका प्यार कम नहीं हुआ. साल 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान वह लोकल रेलवे स्टेशन पर आने-जाने वाले सैनिकों को चाय पिलाया करते थे, जिसका जिक्र कई रिपोर्ट्स में मिलता है.
3. रामकृष्ण मिशन में संन्यासी बनने की चाह
स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित होकर युवावस्था में नरेंद्र मोदी का झुकाव रामकृष्णा मिशन की तरफ बहुत ज्यादा था. वह इस आध्यात्मिक संस्था का हिस्सा बनना चाहते थे. उन्होंने गुजरात के राजकोट समेत कई सेंटर्स की यात्रा की थी और स्वामी आस्थानंद जी महाराज से मुलाकात भी की थी. राजनीति में आने के बाद भी उनका यह जुड़ाव खत्म नहीं हुआ. साल 2020 में जब उन्होंने बेलूर मठ में रात बिताई, तो उसे उन्होंने अपने लिए एक 'घर वापसी' जैसा अनुभव बताया था.
2. बिना खिड़की वाले छोटे से घर में बीता बचपन
साल 2025 में एक पॉडकास्ट के दौरान पीएम मोदी ने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए बताया था कि वह कितनी गरीबी में पले-बढ़े हैं. माता-पिता, भाई-बहन, चाचा-चाची और दादा-दादी के साथ वह एक ऐसे छोटे से घर में रहते थे जिसमें एक भी खिड़की नहीं थी. हालांकि, उनका कहना है कि उस समय उन्हें गरीबी का वो बोझ महसूस नहीं हुआ क्योंकि उनके पास तुलना करने के लिए कुछ और नहीं था. उनके पिता बेहद मेहनती और अनुशासित थे, जबकि मां आस-पड़ोस के बच्चों का घरेलू नुस्खों से इलाज किया करती थीं.
1. नरेंद्र मोदी एक बेहतरीन कवि भी हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ राजनीति के ही नहीं, बल्कि शब्दों के भी धनी हैं. वह लंबे समय से कविताएं लिखते आ रहे हैं, जो मुख्य रूप से गुजराती और हिंदी में हैं. उनकी कविताओं में देशभक्ति, आध्यात्मिकता, त्याग और देशसेवा की भावना साफ झलकती है. उन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान 'कारगिल' नाम से कविता लिखी थी, जिसमें सैनिकों और किसानों की तुलना की गई है. इसके अलावा उनकी कई कविताएं जैसे 'विजय नू परोद', 'उठो वीर', 'वंदे मातरम' और 'सौगंध मुझे इस मिट्टी की' काफी लोकप्रिय हुईं, जिन्हें वह अक्सर अपने भाषणों में भी शामिल करते हैं.