Happy Ending से कोसों दूर हैं ये 8 ब्लॉकबस्टर फिल्में: रुला देने वाले क्लाइमैक्स के बाद भी दर्शकों के सिर चढ़कर बोलता है इनका जादू!

8 Heart Breaking Bollywood Movies: बॉलीवुड में हमेशा से यह उम्मीद की जाती रही है कि लव स्टोरी का अंत हैप्पी एंडिंग के साथ हो, हीरो की जान बच जाए और हर गम का कोई न कोई खूबसूरत समाधान निकल आए. लेकिन कुछ डायरेक्टर्स ने लीक से हटकर ऐसे रास्ते चुने जहां किरदारों को हार, जुदाई, मौत या बिना किसी क्लोजर के जिंदगी बिताना पड़ी. देवदास से लेकर रॉकस्टार, लुटेरा और मसान तक, ऐसी कई बेहतरीन फिल्में हैं जिन्होंने कन्वेंशनल हैप्पी एंडिंग के बजाय दर्द और अधूरेपन को चुना, लेकिन फिर भी वे हमारे दिलों में हमेशा के लिए बस गईं. चाहे वह दबे हुए अरमान हों, एडिक्शन हो या फिर समाज की मजबूरियां, ये फिल्में साबित करती हैं कि एक अधूरा या सैड एंडिंग भी कहानी को और ज्यादा ताकतवर और यादगार बना सकता है. जब भी हम अपनी भावनाओं से जुड़ना चाहते हैं या कुछ गहराई से महसूस करना चाहते हैं, तो घूम-फिरकर इन्हीं फिल्मों के पास चले आते हैं. आइए जानते हैं ऐसी ही 8 शानदार बॉलीवुड फिल्मों के बारे में, जिनकी दर्द भरी कहानियों ने दर्शकों को रुला दिया लेकिन लोग इन्हें आज भी बार-बार देखना पसंद करते हैं.