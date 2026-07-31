कन्नप्पा से लेकर श्रीराम तक, जानिए भगवान शिव के 8 सबसे महान भक्त, जिनकी भक्ति से प्रसन्न हुए  महादेव

Lord Shiva Devotees: सावन का महीना भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र समय माना जाता है. इस पूरे महीने शिवभक्त जलाभिषेक, व्रत और पूजा-अर्चना कर भोलेनाथ की कृपा पाने का प्रयास करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पौराणिक कथाओं में ऐसे कई भक्तों का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने अपनी अटूट श्रद्धा और समर्पण से भगवान शिव को प्रसन्न कर दिव्य वरदान प्राप्त किए थे? आइए जानते हैं ऐसे ही 8 महान शिव भक्तों की प्रेरणादायक कहानियां.