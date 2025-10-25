  • Home>
  • लिवर में चुपचाप जमा हो रहा है फैट! जानें 8 खतरनाक लक्षण जो शरीर पहले ही बता देता है

लिवर में चुपचाप जमा हो रहा है फैट! जानें 8 खतरनाक लक्षण जो शरीर पहले ही बता देता है

आजकल फैटी लिवर की समस्या बहुत आम हो गई है. गलत खानपान, जंक फूड, और कम एक्टिव लाइफस्टाइल के कारण लिवर में फैट जमा होने लगता है. शुरुआत में इसके लक्षण मामूली लगते हैं, लेकिन धीरे-धीरे ये बड़ी बीमारियों का कारण बन सकता है. जानिए इसके 8 शुरुआती संकेत जो शरीर समय रहते देता है.

By: Komal Singh | Published: October 25, 2025 6:18:15 AM IST

1/9

बिना वजह वजन बढ़ना

अगर आपका वजन अचानक बढ़ने लगे और आप डाइट या एक्सरसाइज में कोई बदलाव न करें, तो यह लिवर में फैट बढ़ने का संकेत हो सकता है. लिवर फैट को सही से मेटाबोलाइज नहीं कर पाता जिससे शरीर में चर्बी जमा होती जाती है.

2/9

हमेशा थकान महसूस होना

फैटी लिवर से शरीर की एनर्जी कम हो जाती है. लिवर जब सही से काम नहीं करता, तो टॉक्सिन बाहर नहीं निकलते और शरीर जल्दी थक जाता है.

3/9

पेट के दाहिने हिस्से में दर्द या भारीपन

अगर आपको पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में हल्का दर्द या भारीपन महसूस होता है, तो यह फैटी लिवर का लक्षण हो सकता है. यह दर्द हल्का होता है लेकिन लगातार बना रहता है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

4/9

ब्लड रिपोर्ट में लिवर एंजाइम बढ़ना

अगर आपकी ब्लड रिपोर्ट में SGPT या SGOT लेवल बढ़ा हुआ आता है, तो यह फैटी लिवर की शुरुआत का संकेत हो सकता है. नियमित ब्लड टेस्ट कराना सीनियर्स और हेल्थ-कॉन्शस लोगों के लिए बहुत जरूरी है.

5/9

पेट में सूजन या फुलाव महसूस होना

फैटी लिवर के कारण लिवर का आकार बढ़ सकता है जिससे पेट फूला हुआ दिखाई देने लगता है. कुछ लोगों को लगता है कि यह गैस या वजन का असर है, लेकिन यह लिवर के बढ़ने का भी संकेत हो सकता है.

6/9

भूख कम लगना और मतली महसूस होना

जब लिवर पर फैट की परत जम जाती है, तो पाचन प्रणाली प्रभावित होती है. नतीजतन भूख कम लगती है और कभी-कभी खाने के बाद मतली या उल्टी जैसा एहसास होता है. यह फैटी लिवर की शुरुआती चेतावनी है.

7/9

त्वचा और आंखों का पीला पड़ना

अगर आपकी त्वचा या आंखों में पीलापन दिखने लगे, तो यह संकेत है कि लिवर टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाल पा रहा. यह फैटी लिवर के गंभीर चरण का संकेत हो सकता है, जिसे तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए.

8/9

पैरों और चेहरे पर सूजन आना

फैटी लिवर के कारण शरीर में प्रोटीन की कमी और तरल पदार्थ का असंतुलन हो जाता है. इससे पैरों, टखनों और कभी-कभी चेहरे पर सूजन दिखाई देने लगती है. यह शरीर में लिवर डैमेज का साफ संकेत है.

9/9

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

