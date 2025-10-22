  • Home>
  • 2025 में कर रहे हैं ट्रिप प्लान ? इन 8 देशों को करें लिस्ट में शामिल, एक को तो बोला जाता है City of Love!

2025 में कर रहे हैं ट्रिप प्लान ? इन 8 देशों को करें लिस्ट में शामिल, एक को तो बोला जाता है City of Love!

Best Countries To Visit: 2025 में यात्रा करने के शौकीनों के लिए दुनिया भर में कई खूबसूरत देश हैं, हर देश अपनी खास संस्कृति, नजारों के लिए जानी जाता है चाहे आप पहाड़ों की ठंडी हवा महसूस करना चाहें, समुद्र किनारे आराम करना चाहते हों या हिस्टोरिक जगहों का आनंद लेना चाहते हों, हर जगह कुछ न कुछ नया पेश करती है.

By: Anuradha Kashyap | Last Updated: October 22, 2025 11:48:56 AM IST

जापान

जापान अपने शानदार टेक्नोलॉजी और हिस्टोरिक मंदिरों के लिए फेमस है, यहां चेरी ब्लॉसम का मौसम बेहद खूबसूरत लगता है. जापान की संस्कृति, परंपरा और स्वादिष्ट भोजन यात्रियों को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं.

इटली

इटली कला और कल्चर का बेहतरीन संगम है, रोम, वेनिस और फ्लोरेंस के शहर ऐतिहासिक इमारतों और खूबसूरत नहरों से भरे हैं. पिज्जा, पास्ता और कॉफी का स्वाद यहां की यात्रा को और खास बनाता है.

थाईलैंड

थाईलैंड अपने साफ समुद्र किनारे और एडवेंचर स्पॉट्स के लिए मशहूर है, फुकेट जैसी जगहें सूरज और समुद्र के आनंद के लिए परफेक्ट हैं. थाईलैंड के बाजार और स्ट्रीट फूड भी यात्रा को यादगार बनाते हैं.

स्विट्जरलैंड

स्विट्जरलैंड अपने बर्फीले पर्वतों और झीलों के लिए फेमस है, यहां के गांव और ट्रेन यात्राएं आपको स्वर्ग जैसी खूबसूरती का अनुभव कराती हैं.

ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया अपने समुद्र तटों और रॉकिंग नेचर के लिए जाना जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ, सिडनी ओपेरा हाउस और हाइकिंग ट्रेल्स यात्रियों के लिए रोमांचक अनुभव लाते हैं.

ग्रीस

ग्रीस अपने प्राचीन मंदिर और नीले समुद्र के लिए पॉपुलर है, सांता लूसिया और एथेन्स की ऐतिहासिक इमारतें हर ट्रैवलर को अट्रैक्ट करती हैं, यहां की समुद्री हवाएं और स्वादिष्ट समुद्री फूड यात्रा को खास बनाते हैं.

न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड अपनी हरियाली, झीलों और साहसिक खेलों के लिए जाना जाता है, क्वीनस्टाउन और रोटोरुआ जैसे शहर बंजी जंपिंग, हाइकिंग और ट्रेकिंग के लिए परफेक्ट हैं.

पेरिस

पेरिस को City of Lights और City of Love कहा जाता है, एफिल टॉवर, लौवर म्यूज़ियम और सेन नदी की सैर हर यात्री के दिल को छू जाती है, यहां की गलियों में फैला रोमांटिक माहौल, स्वादिष्ट पेस्ट्रीज़ और खूबसूरत कैफे आपकी यात्रा को जादुई बना देते हैं.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

