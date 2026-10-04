8 Bollywood जोड़ियों ने स्क्रीन पर ऐसा रचा ‘इश्क’ का जादू, फैंस को लगा सच में चल रहा है ‘अफेयर’!

बॉलीवुड के बड़े पर्दे की कहानियां कई बार इतनी मैजिकल और रियलिस्टिक लगती है कि ऑडियंस उसके किरदारों को असली मान बैठती है. यही कारण है कि जब ऑन-स्क्रीन रोमांस करने वाले सितारे अपनी शानदार केमिस्ट्री से दर्शकों का दिल जीत लेते हैं, तो अक्सर उनके असली जिंदगी में भी एक-दूसरे को डेट करने की खबरें उड़ने लगती हैं. फैंस के दिलों में हमेशा यह जानने की एक्साइटमेंट रहती है कि क्या उनकी पसंदीदा ऑन-स्क्रीन जोड़ी रियल लाइफ में भी कपल है या नहीं. कई बार रूमर्स भी सामने आते है और एक्टर-एक्ट्रेसेस की चर्चाएं सालों-साल सुर्खियों में बनी रहती हैं. आइए जानते हैं बॉलीवुड की ऐसी ही 8 मशहूर जोड़ियों के बारे में, जिनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने दर्शकों को ऐसा दीवाना बनाया कि उनके रोमांस के चर्चे हर जुबां पर आ गए.