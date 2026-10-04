8 Bollywood जोड़ियों ने स्क्रीन पर ऐसा रचा ‘इश्क’ का जादू, फैंस को लगा सच में चल रहा है ‘अफेयर’!
बॉलीवुड के बड़े पर्दे की कहानियां कई बार इतनी मैजिकल और रियलिस्टिक लगती है कि ऑडियंस उसके किरदारों को असली मान बैठती है. यही कारण है कि जब ऑन-स्क्रीन रोमांस करने वाले सितारे अपनी शानदार केमिस्ट्री से दर्शकों का दिल जीत लेते हैं, तो अक्सर उनके असली जिंदगी में भी एक-दूसरे को डेट करने की खबरें उड़ने लगती हैं. फैंस के दिलों में हमेशा यह जानने की एक्साइटमेंट रहती है कि क्या उनकी पसंदीदा ऑन-स्क्रीन जोड़ी रियल लाइफ में भी कपल है या नहीं. कई बार रूमर्स भी सामने आते है और एक्टर-एक्ट्रेसेस की चर्चाएं सालों-साल सुर्खियों में बनी रहती हैं. आइए जानते हैं बॉलीवुड की ऐसी ही 8 मशहूर जोड़ियों के बारे में, जिनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने दर्शकों को ऐसा दीवाना बनाया कि उनके रोमांस के चर्चे हर जुबां पर आ गए.
1. दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर
'बचना ए हसीनो' और 'ये जवानी है दीवानी' जैसी फिल्मों में साथ काम करने के बाद दीपिका और रणबीर की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने बेहद पसंद किया. रील लाइफ के साथ-साथ रियल लाइफ में उनके रिश्ते के चर्चे काफी लंबे समय तक मीडिया की हेडलाइंस बने रहे. हालांकि बाद में दोनों अपने-अपने जीवन में आगे बढ़ गए, लेकिन आज भी उनकी ऑन-स्क्रीन बॉन्डिंग की मिसाल दी जाती है.
2. दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह
संजय लीला भंसाली की फिल्मों जैसे 'गोलियों की लीला राम-लीला' और 'बाजीराव मस्तानी' में काम करते-करते दीपिका और रणवीर की रील केमिस्ट्री सचमुच रियल लाइफ में बदल गई. परदे पर उनके बीच का पैशन और प्यार इतना असली नजर आता था कि फैंस दुआ करने लगे कि वे असल जिंदगी में भी एक हो जाएं. आज यह जोड़ी बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक है.
3. शाहरुख खान और काजोल
बॉलीवुड की अल्टीमेट रोमांटिक जोड़ी यानी शाहरुख खान और काजोल ने जब-जब बड़े परदे पर कदम रखा, जादू बिखर गया. 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' से लेकर 'कुछ कुछ होता है' तक, इनकी दोस्ती और ऑन-स्क्रीन रोमांस को देखकर हमेशा यही लगा कि इनसे बेहतर कोई और जोड़ी हो ही नहीं सकती. हालांकि, ये दोनों हमेशा से बहुत अच्छे और गहरे दोस्त रहे हैं, लेकिन इनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने हमेशा फैंस को यही अहसास कराया कि वे एक-दूसरे के लिए ही बने हैं.
4. आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर
फिल्म 'आशिकी 2' में राहुल और आर्या के किरदारों ने लोगों के दिलों में एक अलग ही जगह बनाई थी. आदित्य और श्रद्धा की ऑन-स्क्रीन सिजलिंग केमिस्ट्री इतनी नेचुरल थी कि हर कोई यही मान बैठा कि वे रियल लाइफ में भी एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. उनके इस म्यूजिकल रोमांस ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था और उनके अफेयर के रूमर्स लंबे समय तक मार्केट में रहे.
5. प्रभास और अनुष्का शेट्टी
'बाहुबली' फिल्म में प्रभास और अनुष्का शेट्टी यानी बाहुबली और देवसेना की जोड़ी ने पूरी दुनिया के दर्शकों का दिल जीत लिया. परदे पर उनका शाही अंदाज और एक-दूसरे के प्रति समर्पण इतना शानदार था कि लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि ये दोनों ऑफ-स्क्रीन भी रिश्ते में हैं. हालांकि दोनों ने हमेशा एक-दूसरे को अच्छा दोस्त बताया, लेकिन फैंस आज भी इन्हें साथ देखना चाहते हैं.
6. अमिताभ बच्चन और रेखा
भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे चर्चित और रहस्यमयी ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में अमिताभ बच्चन और रेखा का नाम सबसे ऊपर आता है. 'सिलसिला', 'मुकद्दर का सिकंदर' और 'मिडिल क्लास' जैसी फिल्मों में उनकी जादुई केमिस्ट्री ने परदे पर आग लगा दी थी. उनकी ऑन-स्क्रीन मोहब्बत जितनी चर्चा में रही, उससे कहीं ज्यादा उनके रियल लाइफ रोमांस के रूमर्स ने हिंदी सिनेमा के गलियारों में हलचल मचाई.
7. सलमान खान और ऐश्वर्या राय
संजय लीला भंसाली की मास्टरपीस फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' में सलमान खान और ऐश्वर्या राय की जोड़ी ने स्क्रीन पर जो जादू बिखेरा, वह आज भी लोगों के जेहन में ताजा है. उनकी ऑन-स्क्रीन प्रेम कहानी जितनी खूबसूरत थी, उनके रियल लाइफ अफेयर के चर्चे भी उतने ही ज्यादा सुर्खियों में रहे. उनका यह रिश्ता भले ही बाद में खत्म हो गया, लेकिन उनकी केमिस्ट्री आज भी आइकॉनिक मानी जाती है.
8. शाहिद कपूर और करीना कपूर
फिल्म 'जब वी मेट' में गीत और आदित्य की जोड़ी ने युवाओं के दिलों पर राज किया. शाहिद और करीना की ऑन-स्क्रीन एनर्जी इतनी जबरदस्त थी कि ऐसा लगता था कि वे कैमरे के सामने एक्टिंग नहीं बल्कि अपनी असली जिंदगी जी रहे हैं. उस दौरान उनके अफेयर के चर्चे हर जगह आम थे, और उनकी जोड़ी को बॉलीवुड की सबसे क्यूट और एनर्जेटिक जोड़ियों में गिना जाता था.