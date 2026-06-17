शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गईं थीं बॉलीवुड की 8 मशहूर अभिनेत्रियां, एक ने तो विदेशी से बनाया था संबंध
Actresses Pregnant Before Marriage: बॉलीवुड की दुनिया में ऐसी कई अभिनेत्रियां हुईं, जो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थीं. कुछ ने तो इसके बाद शादी की और कुछ ने अकेले बच्चे की परवरिश की. इतना ही नहीं, एक अभिनेत्री तो ऐसी थी, जिसने विदेशी स्टार से रचाई थी शादी. जानें उन एक्ट्रेसेस के नाम.
नीना गुप्ता
दिग्गज अभिनेत्री नीना गुप्ता का वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ सार्वजनिक प्रेम संबंध था. बिना शादी के एक्ट्रेस को एक बेटी हुई, जिसका नाम मसाबा है. लेकिन विवियन ने अपनी पहली पत्नी के साथ रहना चुना, इसलिए उनकी शादी नहीं हो सकी. एक्ट्रेस ने अकेले अपनी बेटी का पालन पोषण किया.
श्रीदेवी
बताया जाता है कि बॉलीवुड की दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी बोनी कपूर से शादी करने से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थीं. श्रीदेवी जब सातवें महीने की प्रेग्नेंट थीं, तब उन्होंने बोनी कपूर से शादी कर ली. हालांकि बोनी कपूर ने एक इंटरव्यू में इन दावों का खंडन किया था.
नेहा धूपिया
रिपोर्ट्स के मुताबिक नेहा धूपिया शादी के समय प्रेग्नेंट थीं. कहा जाता है कि जब अंगद बेदी ने नेहा के माता-पिता से शादी का प्रस्ताव रखा, तब नेहा पहले से ही तीन महीने की गर्भवती थीं. बाद में नेहा धूपिया के शो 'नो फिल्टर नेहा' में अंगद बेदी ने बताया कि जब उन्होंने नेहा के माता-पिता को उनकी प्रेग्नेंसी की खबर दी, तो कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया. अंगद ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्हें खूब डांट पड़ी, क्योंकि परिवार इस खबर के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था.
कोंकणा सेन शर्मा
कोंकणा सेन शर्मा अभिनेता रणवीर शौरी के साथ लंबे समय तक रिलेशनशिप में रही थीं. दोनों ने 2010 में शादी कर ली थी. शादी के तुरंत बाद, 2011 की शुरुआत में अभिनेत्री ने एक बेटे को जन्म दिया. कहा गया कि कि एक्ट्रेस शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थीं , क्योंकि शादी के नौ महीने पूरे होने से पहले ही वह मां बन गई थीं. हालांकि अब दोनों का तलाक हो चुका है और दोनों मिलकर बच्चे को संभाल रहे हैं.
नताशा स्टैनकोविक
ब्रिटिश डांसर और अभिनेत्री नताशा स्टैनकोविक और भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की लव स्टोरी भी काफी चर्चा में थीं. जनवरी 2020 में दुबई में दोनों ने गुपचुप तरीके से सगाई की और जल्द ही इंस्टाग्राम के जरिए अपने फैंस को खुशखबरी दी कि उनके घर बेटे का जन्म हुआ है. फिर बाद में दोनों ने शादी कर ली थी. हालांकि, अब दोनों का तलाक हो चुका है.
महिमा चौधरी
महिमा चौधरी की शादी बॉबी मुखर्जी से साल 2006 में हुई थी. बताया जाता है कि उन्होंने ये फैसला इसलिए लिया था, क्योंकि वह शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थीं. इसके सात साल बाद 2013 में दोनों का कानूनी रूप से तलाक हो गया था और वे अलग हो गए. उनकी बेटी का नाम अरियाना चौधरी है.
सेलिना जेटली
कई बॉलीवुड हिट फिल्मों के लिए मशहूर सेलिना जेटली ने साल 2011 में दुबई के होटल बिजनेसमैन पीटर हाग से गुपचुप तरीके से शादी की थी. कहा जाता है कि शादी के नौ महीने से भी कम समय में सेलिना ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, जिससे यह अफवाहें फैल गईं कि वह शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थीं. हालांकि, अभिनेत्री ने इन सभी दावों को खारिज कर दिया था.
अमृता अरोड़ा
अभिनेत्री और मॉडल अमृता अरोड़ा और बिजनेसमैन शकील लडक के रिश्ते की चर्चा सार्वजनिक रूप से ज्यादा नहीं हुई थी. ऐसे में जब दोनों ने अचानक शादी की घोषणा की, तो यह खबर कई लोगों के लिए चौंकाने वाली थी. इसके कुछ समय बाद उनके बच्चे के जन्म की खबर सामने आई, जिसके बाद लोगों को उनकी जल्दबाजी में हुई शादी की वजह भी समझ आ गई. यानी कि एक्ट्रेस शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थीं.