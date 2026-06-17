शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गईं थीं बॉलीवुड की 8 मशहूर अभिनेत्रियां, एक ने तो विदेशी से बनाया था संबंध

नेहा धूपिया

रिपोर्ट्स के मुताबिक नेहा धूपिया शादी के समय प्रेग्नेंट थीं. कहा जाता है कि जब अंगद बेदी ने नेहा के माता-पिता से शादी का प्रस्ताव रखा, तब नेहा पहले से ही तीन महीने की गर्भवती थीं. बाद में नेहा धूपिया के शो 'नो फिल्टर नेहा' में अंगद बेदी ने बताया कि जब उन्होंने नेहा के माता-पिता को उनकी प्रेग्नेंसी की खबर दी, तो कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया. अंगद ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्हें खूब डांट पड़ी, क्योंकि परिवार इस खबर के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था.